Enorme domper met vervelende gevolgen voor Robin van Persie

SC Heerenveen vreest dat centrale verdediger Pawel Bochniecwicz een langdurige blessure heeft opgelopen, zo meldt de Leeuwarder Courant woensdagmiddag. Bochniewicz liep vrijdag een knieblessure op en die lijkt ernstig te zijn.

Heerenveen, dat met moeizame prestaties en veldspel al in de hoek zit waar de klappen vallen, houdt er ernstig rekening mee dat de Poolse centrumverdediger langdurig uitgeschakeld is: "We hopen dat het niet al te ernstig is, maar we moeten er rekening mee houden dat dit wel eventjes gaat duren", geeft directeur Ferry de Haan van de Friese club aan: "Er wordt nu onderzoek gedaan en dat wachten we af."

Als Bochniewicz daadwerkelijk een zware knieblessure heeft opgelopen, gaat de nummer veertien van de Eredivisie vermoedelijk de transfermarkt op in de winterstop. Trainer Robin van Persie beschikt namelijk over weinig (goede) alternatieven om Bochniewicz mee te kunnen vervangen.

In 2021/22 moest SC Heerenveen de 28-jarige verdediger ook al langdurig missen. Destijds stond Bochniewicz een heel seizoen aan de kant wegens een kruisbandblessure.

