Heerenveen-captain Luuk Brouwers reageert op Instagram op 'mes in de rug'-uitspraak

deed vrijdagavond nogal wat stof opwaaien door enkele uitspraken die de aanvoerder van sc Heerenveen deed na het gelijke spel tegen RKC Waalwijk (1-1). De middenvelder komt zaterdag met een reactie op Instagram.

Brouwers was vrijdag niet tevreden met bepaalde keuzes van het thuispubliek in Heerenveen. De fans zongen Simon Olsson toe, die van trainer Robin van Persie geen minuut kreeg tijdens de ontmoeting met RKC. Brouwers zei na afloop onder andere: In mijn ogen staan er elf jongens die zich het ongans werken. Wij zitten in een fase dat we steun nodig hebben. Van het publiek, van iedereen. Dan kan het niet zo zijn dat heel de wedstrijd lang een jongen, die een fantastische speler is, maar niet eens op het veld staat (Simon Olsson, red.) de hele wedstrijd wordt toegezongen. Iedereen roept om hem, terwijl de rest zich kapot werkt. Ook voor hen. Dat doet pijn, dit voelt als een mes in de rug.”

Een dag later is de aanvoerder van de Friezen tot inzinking gekomen en komt hij toch wat terug op zijn uitspraken. Zo schrijft hij bij een Instagram-post: "Als aanvoerder wil ik onze jonge spelersgroep beschermen en steunen. In de teleurstelling en met emoties nog hoog direct na afloop, heeft zich dat geresulteerd in uitspraken die ik verkeerd koos en overbracht."

De 26-jarige middenvelder refereert naar momenten waarbij de fans echt wat voor het elftal van Heerenveen betekenden. "Bijvoorbeeld tegen Groningen, Sparta en Go Ahead Eagles. Jullie steun voelden we in het veld en maakte toen écht het verschil. Tegelijkertijd besef ik dat dit een wisselwerking is: wat wij op het veld laten zien, slaat ook over op de tribunes. Gister was het van onze kant op het veld niet goed genoeg."

Brouwers heeft dan ook wat spijt van zijn flinke uitspraken van vrijdag: "Ik had mijn frustratie niet op deze manier mogen uiten. De mensen die me kennen weten dat ik een passievol en emotioneel persoon ben. Op en naast het veld. Daar ga ik mezelf volgende week opnieuw voor de volle 100% voor inzetten samen met het team en jullie als supporters."

