Robin van Persie jaagt eigen speler weg: 'Dit is het begin van het einde'

Hans Kraay junior denkt dat Robin van Persie in de winterse transferperiode een doelman kwijtraakt bij SC Heerenveen. De analist van ESPN verwacht dat zijn koffers pakt, nu de ervaren doelman opnieuw zijn basisplaats is verloren onder Van Persie.

Noppert moest afgelopen weekend tijdens het duel van Heerenveen tegen RKC Waalwijk (1-1) toekijken hoe Mickey van der Hart plaatsnam in het doel. De goalie kreeg voor de tweede keer dit seizoen de voorkeur boven Noppert, met wie Van Persie volgens de berichtgeving van de Leeuwarder Courant ook geen goede relatie heeft.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Van der Gijp schrikt van Eredivisionist: 'Als je met dit elftal niet degradeert heb je het geweldig gedaan'

Kraay noemt het beleid van Van Persie 'klootviolen met keepers', zo geeft hij aan in zijn column voor Voetbal International: "Wanneer je dát doet als trainer, is dat het begin van het einde. En dan kijk ik even naar Robin van Persie bij SC Heerenveen. Hij begon met Mickey van der Hart. Die voldeed niet en toen mocht Andries Noppert het even proberen, maar hij moest dingen doen die hij niet leuk vindt: kort opbouwen. En nu is Van der Hart weer terug. Van Persie is nu wel uitgewisseld, hè", schrijft Kraay.

De verslaggever van ESPN verwacht dat Noppert deze winter gaat vertrekken bij SC Heerenveen. Dat kan Kraay wel begrijpen. Hij denkt dat het beter is voor SC Heerenveen, maar ook voor Noppert zelf: ‘Ja. Ik heb de indruk dat Noppert geen keeper is voor Van Persie en Van Persie geen trainer voor Noppert. Noppert in de winterstop weg, denk ik. Of het nou Beveren is, Brest, of Antalyaspor, het maakt niet uit, Andries pakt zijn koffer", denkt Kraay.