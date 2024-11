Van der Gijp schrikt van Eredivisionist: 'Als je met dit elftal niet degradeert heb je het geweldig gedaan'

René van der Gijp is afgelopen weekend geschrokken van het niveau van sc Heerenveen. De ploeg van trainer Robin van Persie ging er in De Kuip kansloos vanaf tegen Feyenoord. Van der Gijp zegt in Vandaag Inside dat de topscorer aller tijden van het Nederlands elftal het 'geweldig heeft gedaan' als hij Heerenveen dit seizoen voor degradatie weet te behoeden.

Feyenoord-trainer Brian Priske kon zaterdagavond tegen Heerenveen geen beroep doen op een hele zwik spelers die normaal gesproken een goede kans hebben op een basiplaats. Zo ontbraken onder meer Quinten Timber, Justin Bijlow, Santiago Giménez, Jordan Lotomba, Ayase Ueda en Hugo Bueno vanwege blessures in de wedstrijdselectie. Het elftal dat wél het veld kon betreden kende echter weinig moeite met de bezoekers uit Friesland, die door doelpunten van Julián Carranza, Anis Hadj Moussa en Igor Paixão met een 3-0 nederlaag van het veld stapten.

"Ik zat te kijken naar Feyenoord tegen Heerenveen", zegt Van der Gijp maandagavond in Vandaag Inside. "Dat Heerenveen, dat is niks, gewoon níks. Vroeger had Heerenveen altijd een aardige middenvelder of een goede linksbuiten, maar nu is het helemaal niks. Als je met dit elftal niet degradeert, heb je het geweldig gedaan." Tafelgast Valentijn Driessen stipt aan dat oud-Heerenveen-voorzitter Riemer van der Velde zich in dergelijke bewoordingen heeft uitgelaten over de selectie van Van Persie. Johan Derksen heeft wel een advies voor de trainer, die dit seizoen debuteert in de Eredivisie: "Hij zou wel een beetje veiligheid in moeten bouwen, je hoeft er niet uit met Heerenveen", meent De Snor.

Het verlies in De Kuip betekende voor Heerenveen alweer de zevende nederlaag in dertien Eredivisie-wedstrijden onder Van Persie. De Friese club is inmiddels afgezakt naar de twaalfde plaats op de ranglijst, met veertien punten en een negatief doelsaldo van -13. De voorsprong op de 'veilige' vijftiende plaats van FC Groningen bedraagt nog slechts twee punten. Het elftal van Van Persie krijgt komend weekend bezoek van hekkensluiter RKC Waalwijk. Het duel in het Abe Lenstra Stadion begint vrijdagavond om 20.00 uur.

