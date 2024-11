Vincent Schildkamp vol ongeloof bij Feyenoord - Heerenveen: ‘Hij heeft werkelijk alles verkeerd gedaan’

heeft in de eerste helft van Feyenoord - sc Heerenveen bijzonder weinig indruk gemaakt op Vincent Schildkamp. Volgens de commentator van ESPN deed de middenvelder van sc Heerenveen in de eerste 45 minuten ‘werkelijk alles verkeerd’.

SC Heerenveen kijkt halverwege in De Kuip tegen een 2-0 achterstand aan, door doelpunten van Julián Carranza en Anis Hadj-Moussa. Condé was volgens Schildkamp een van de zwakste schakels aan Friese zijde: nadat de controlerende middenvelder uit Duitsland de bal in de blessuretijd rond de middencirkel verloor, riep de commentator dat Condé ‘in de eerste helft werkelijk alles verkeerd’ deed.

LEES OOK: Andries Noppert is frustratie niet de baas tijdens Feyenoord - sc Heerenveen

De cijfers bevestigen het zwakke optreden van Condé overigens. De controleur voltooide slechts zeven van de in totaal elf passes die hij verstuurde en noteerde daarmee een passnauwkeurigheid van 63,6 procent. Teamgenoten Oliver Braude en Ion Nicolaescu waren in de eerste helft overigens nóg onzuiverder in de passing, met een percentage van respectievelijk vijftig en twintig procent.

Eerder dit seizoen werd Condé, afgelopen zomer door sc Heerenveen opgepikt bij het Duitse 1. FC Magdeburg, overigens nog volop bewierookt door Hans Kraay junior. "Hij is de nieuwe Kanté. Condé pakt ballen af zonder te tackelen, geeft ook wel eens een steekballetje en heeft een behoorlijke crosspass. Dat heb ik nooit gezien. Hij maakt geen goals, maar vindt het heerlijk om de boel aan te jagen”, zei de analist in augustus nog over Condé.

