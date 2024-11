Andries Noppert is frustratie niet de baas tijdens Feyenoord - sc Heerenveen

schoot Feyenoord zaterdagavond te hulp in het duel met sc Heerenveen. De doelman van Heerenveen zag er halverwege de eerste helft niet goed uit bij een inzet van Julián Carranza, waardoor Feyenoord aan de leiding kwam. Noppert botvierde zijn frustratie vervolgens op het aluminium van zijn doel.

Carranza brak de score in de 24ste minuut van de wedstrijd open. De Argentijnse spits werd in de zestien bediend door Igor Paixão, waarna hij Noppert verschalkte met een schot in de hoek. Commentator Vincent Schildkamp betichtte de doelman van Heerenveen bij ESPN meteen van een fout: “Daar ziet Noppert er niet echt lekker uit.”

Schildkamp bevestigde zijn mening na het zien van de herhaling: “Ja, Noppert moet daar meer doen. Dat is niet sterk gekeept, met zijn reach. En je ziet het ook aan de reactie van de doelman: die had hij kunnen hebben. Maar het is 1-0 voor Feyenoord.”

Noppert botvierde zijn frustratie na het doelpunt van Carranza op de rechterdoelpaal in De Kuip. De keeper sloeg eerst met zijn rechterhand tegen het houtwerk en daarna volgde een trap met de linkervoet.

