Jan Joost van Gangelen komt voor aftrap al met opmerkelijke sneer naar Bas Nijhuis

Jan Joost van Gangelen is zaterdagavond nog voor de aftrap van Feyenoord - sc Heerenveen (18.45 uur) met een opmerkelijke sneer gekomen aan het adres van Bas Nijhuis.

Nijhuis is zaterdagavond videoscheidsrechter bij Feyenoord - sc Heerenveen. Jeroen Manschot hanteert de fluit in De Kuip “Bassie Nijhuis is de VAR. Ik ben benieuwd of hij gaat roepen, of dat hij gewoon een bakkie thee zet en denkt: er is een goede serie op tv”, zegt Van Gangelen gekscherend, vlak voordat er vanuit de studio van ESPN geschakeld wordt naar de catacombe van De Kuip.

Aletha Leidelmeijer geeft vervolgens summier duiding aan de uitspraak van haar collega-presentator: “Ja, ze moeten minder roepen, hè. Dus ik ben benieuwd.” Scheidsrechtersbaas Raymond van Meenen kondigde afgelopen week aan dat videoscheidsrechters in de Eredivisie voortaan minder snel gaan ingrijpen. “De VAR komt te vaak op de lijn. Hij is in het leven geroepen om te controleren of een scheidsrechter geen duidelijke fouten maakt. Daar moeten we weer naartoe. Die afspraak hebben we gemaakt”, werd Van Meenen geciteerd door De Telegraaf.

Ook commentator Vincent Schildkamp is benieuwd naar de rol van Nijhuis bij Feyenoord – sc Heerenveen. “In Zeist kijkt, zoals gememoreerd in de studio, Bas Nijhuis mee als VAR. De scheidsrechtersbaas Van Meenen heeft aangekondigd dat er wat meer terughoudendheid betracht gaat worden als het gaat om inmenging van de VAR”, aldus Schildkamp.

