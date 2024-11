Scheidsrechtersbaas KNVB kondigt grote verandering voor VAR aan

De videoscheidsrechter zal in de Eredivisie voortaan minder gaan ingrijpen, zo maakt scheidsrechtersbaas Raymond van Meenen woensdag bekend. Op dit moment neemt de VAR volgens hem te vaak contact op met de scheidsrechter.

Tijdens een bijeenkomst van de coaches betaald voetbal in Garderen maakte Van Meenen bekend dat de videoscheidsrechter in het vervolg minder zal optreden in de Eredivisie. “De VAR komt te vaak op de lijn”, stelde de bestuurder, geciteerd door De Telegraaf. “Hij is in het leven geroepen om te controleren of een scheidsrechter geen duidelijke fouten maakt. Daar moeten we weer naartoe. Die afspraak hebben we gemaakt.” Daarom zal de videoscheidsrechter vanaf nu enkel bij een ernstige fout van de arbitrage of bij buitenspel ingrijpen.

Waar de VAR op dit moment regelmatig wordt ingevuld door scheidsrechters, zal dit in de toekomst gaan veranderen, zo heeft Van Meenen aangegeven. Volgens de scheidsrechtersbaas zal videoscheidsrechter over een tijdje namelijk een specialisme worden binnen de arbitrage. Ook voorspelt hij dat de challenge binnenkort ingevoerd zal worden, die spelers kunnen aanvragen als ze het niet in de beslissing van de scheidsrechter kunnen vinden. Daarbij zou het oordeel van de VAR bindend zijn.

Veranderingen moeten voor harmonie zorgen

Met alle aanpassingen wil Van Meenen het voor elkaar krijgen dat er meer begrip komt tussen clubs en scheidsrechters. Dat wil hij ook voor elkaar krijgen door spelers of trainers deel te laten nemen aan vergaderingen waarin arbitrale beslissingen worden geëvalueerd na een speelronde.

