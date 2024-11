Robin van Persie botert niet met dé grootverdiener van Heerenveen, die mag vertrekken

Het botert nog altijd niet tussen Robin van Persie en SC Heerenveen-doelman , zo schrijft de Leeuwarder Courant woensdag in een uitgebreide analyse. SC Heerenveen zal dan ook meewerken aan een mogelijk vertrek van de boomlange goalie.

Noppert staat momenteel onder de lat bij SC Heerenveen, maar draait opnieuw geen geweldig seizoen. Zaterdagavond zag de doelman er in de wedstrijd tegen Feyenoord slecht uit bij de openingstreffer van Julian Carranza. Zijn concurrent, Micky van der Hart, laat tot dusver ook nog geen betrouwbare indruk achter in het doel van de Friezen. Heerenveen wil dan ook een doelman toevoegen aan de selectie, zo weet de Leeuwarder Courant.

Daarnaast staat de nummer twaalf van de Eredivisie open voor een vertrek van Noppert. De ervaren doelman hoeft niet weg, maar technisch directeur Ferry de Haan zal vermoedelijk medewerking verlenen als een club serieus voor hem in de markt is. Dat heeft te maken met het feit dat Noppert de grootverdiener binnen de selectie van Heerenveen is en hij een 'verre van optimale samenwerking' heeft met hoofdtrainer Van Persie.

Afgelopen zomer was Noppert nog in de buurt van een overstap naar Amsterdam. Ajax wilde de voormalig international van het Nederlands elftal inlijven als derde doelman. Jay Gorter, momenteel de derde doelman van de nummer twee van Nederland, moest dan de overstap naar Friesland maken. Deze transfer ketste echter af, aangezien Gorter niet naar Heerenveen wilde gaan.

