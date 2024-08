Gorter wil niet naar Heerenveen: ruildeal met Ajax ‘staat op klappen’

Er komt mogelijk toch géén ruildeal tussen Ajax en sc Heerenveen. Woensdag kwam naar buiten dat de Amsterdammers geïnteresseerd zijn in de komst van doelman en dat goalie de omgekeerde weg zou kunnen bewandelen, maar volgens Voetbal International heeft laatstgenoemde geen trek in een verhuizing naar Friesland. Wat dit voor Noppert betekent, is vooralsnog onduidelijk.

Verslaggever Tim van Duijn van Voetbal International verbaasde woensdag vriend en vijand met zijn nieuwtje over Ajax en Noppert. De Amsterdammers zijn op zoek naar een nieuwe doelman - omdat Diant Ramaj mag vertrekken - en zien in Noppert een geschikte kandidaat. De boomlange goalie van sc Heerenveen heeft wel oren naar een overstap naar Ajax, omdat hij in Friesland zijn basisplaats is kwijtgeraakt aan Mickey van der Hart. In het geval dat Noppert verkast naar Ajax, zou Gorter de omgekeerde weg kunnen bewandelen. Gorter is op dit moment derde (!) keeper in de hoofdstad.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Ajax vlak voor Noppert-nieuws gelinkt aan nóg een doelman: 'Gesprekken zijn al gaande'

Maar de oud-doelman van Go Ahead Eagles heeft op dit moment dus geen trek in een overgang naar sc Heerenveen. “Ajax en Heerenveen waren met elkaar in gesprek over een keepersruil. Noppert wil graag naar Ajax, nu hij de strijd onder de lat bij Heerenveen heeft verloren. Gorter staat echter minder te springen en het lijkt er sterk op dat hij bij Ajax blijft”, zo klinkt het. Daar zou nog verandering in kunnen komen. “Heerenveen rekent in ieder geval niet op zijn komst”, zo leest het echter.

Of de transfer van Noppert naar Ajax nu ook van de baan is, moet nog blijken. “Zijn relatie met trainer Robin van Persie van Heerenveen staat onder druk en hij hoopt op een oplossing. Of de transfer van Noppert naar Ajax vanwege de afzegging van Gorter nu definitief van de baan is, is niet duidelijk. Heerenveen wil de Fries in ieder geval alleen laten gaan als het een geschikte vervanger kan verwelkomen.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 ‘Ajax twijfelt niet aan zijn kwaliteiten, maar heeft wel vraagtekens over zijn mentaliteit’

Een uitgaande transfer lijkt aanstaande bij Ajax, voor het sluiten van de transfermarkt.