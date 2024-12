Robin van Persie drijft 'wereldgozer' richting de uitgang: bod van ruim 1,2 miljoen euro

SC Heerenveen heeft een bod van Djurgårdens IF op afgewezen, zo weet TransferWatch. Het zou gaan om een bod van ruim 1,2 miljoen euro, dat door Heerenveen als te laag is beoordeeld. Het verschil tussen vraag en aanbod is ‘ruim’, maar de interesse van Djurgårdens is dus wel serieus.

Onlangs maakte het Zweedse Expressen al melding van een eerste bod van Djurgårdens en dat nieuws is nu dus bevestigd door het Nederlandse TransferWatch. Olsson, die tot medio 2026 vastligt in het Abe Lenstra Stadion, was de afgelopen twee seizoenen veelvuldig basisspeler. Sinds oktober is hij door Robin van Persie echter op de bank gezet. Espen van Ee krijgt de voorkeur centraal op het middenveld.

Van Persie zei eind vorige maand tegen Omrop Fryslân dat hij meer wil zien van Olsson. "Ik vind Simon een hartstikke goede voetballer, maar je moet wel leveren. En vanuit dat oogpunt vind ik dat Espen meer levert." Mogelijk drijft Van Persie de 27-jarige Zweed dus richting de uitgang, al moet nog blijken of er een akkoord wordt bereikt.

Olsson nog altijd populair

Bij het Friese publiek geniet Olsson nog altijd veel populariteit, zo bleek enkele weken geleden tijdens Heerenveen - RKC Waalwijk (1-1). De middenvelder werd daar, tot teleurstelling van ploeggenoot Luuk Brouwers, minutenlang toegezongen, ondanks het feit dat hij niet in het veld kwam. "Het kan niet zo zijn - hoewel het een geweldige speler is - dat een jongen die niet eens op het veld staat (Olsson, red.) de hele wedstrijd wordt toegezongen", beet Brouwers toen van zich af. Later maakte hij excuses.

Djurgarden wil in aanloop naar het nieuwe seizoen, dat in januari begint, de selectie van een kwaliteitsimpuls voorzien. Dat heeft alles te maken met verschillende vertrekken: de contracten van Haris Radetinac en Besard Sabovic lopen af en zij zullen daarom transfervrij vertrekken. Ook een vertrek van Rasmus Schüller is niet uitgesloten. Het versterken van het middenveld geniet prioriteit bij sportief directeur Bosse Andersson. De clubleiding werkt daarom hard aan het vastleggen van Olsson.

