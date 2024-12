Feyenoorder verzuipt in Eredivisie: 'De slechtste man van het veld'

krijgt zaterdagavond de nodige kritiek van de supporters van sc Heerenveen. De van Feyenoord gehuurde linksbuiten speelde één helft mee tegen Almere City en maakte daarin bepaald geen onuitwisbare indruk.

De 23-jarige Sebaoui wordt sinds dit seizoen gehuurd van Feyenoord, nadat hij vorig seizoen indruk maakte op huurbasis bij FC Dordrecht. Van trainer Robin van Perise kreeg hij in elf van de zeventien competitiewedstrijden dit seizoen een basisplaats, waaronder tegen Almere City. In de pauze werd hij gewisseld.

Supporters van Heerenveen beklagen zich over het gebrek aan rendement bij de buitenspeler en concluderen dat hij het niveau van de Eredivisie niet aan kan. Het spel van Sebaoui rechtvaardigt zijn basisplek niet, luidt de kritiek. Een supporter van Feyenoord noemt het ‘maar goed dat we Sebaoui hebben verhuurd’.

Had wel meer van Sebaoui bij Heereveen verwacht moet ik zeggen. Nog altijd 0 doelpunten en 0 assists — Ronald (@Tubb1e) December 21, 2024

Maar goed dat we Sebaoui hebben verhuurd aan SC Heerenveen... Die had echt niks toegevoegd aan dit Feyenoord... Is vandaag gewoon de slechtste van het veld.#almhee #scheerenveen #Feyenoord pic.twitter.com/QbPxRSyurg — De Overlap (@DeOverlap) December 21, 2024

Sebaoui mag in de kleedkamer blijven. Tweede helft spelen we 11 tegen 11. Misschien dat het dan leuk wordt...



Het kan en moet echt heel veel beter willen we hier ooit scoren.#almhee — Arjen (@Arjen_Kuijt) December 21, 2024

En nu asap sebaoui wisselen !! Man man ma. 0 snelheid zit er geen actie in steeds weer die bal inleveren, alles duurd zo lang 😮‍💨! Wat een ergernis die jonge.. #almhee — Martin (@Martin_210592) December 21, 2024

Sebaoui gaat ook lekker, waar blijft nou eens aan goede actie of eens die goal waar we al tijden op wachten.het is het allemaal net niet.wat een vreselijke poten nu ook nog rood het is ongelofelijk de wedstrijden die je moet winnen. Totaal geen voetbal domme actie weer #almhee — Martin (@Martin_210592) December 21, 2024

Waarom krijgt Sebaoui toch zoveel minuten? Kan duidelijk het niveau niet aan. Geef Al-Saed eens dezelfde kans. #scheerenveen #almhee — Janco Nijhof (@nijhof92) December 21, 2024

Pure inzet heeft niks met voetbal! Gewoon kerst en alles door voetballen 0 vakantie verdiend dit keer ! Stel clowns !



Sebaoui ook, lachwekkend man niemand wint duels en maakt eens een individuele actie ! Staan compleet voor lul ! — Martin (@Martin_210592) December 21, 2024

Had je net gezien hoe lang Sebaoui nodig had om de bal te controleren? — rbn_ (@unforgivenrbn) December 21, 2024

Slaapverwekkend! Waar is de spirit en strijdlust van vorige week gebleven tegen PSV. Sebaoui speelt geen man voorbij en blijft week in week uit in de basis staan. — Smittie28 (@Smittie9619) December 21, 2024