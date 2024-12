Jahanbakhsh wijst Haye tijdens interview terecht: 'Bro, dat moet je niet doen, niet aardig!'

werd zaterdagavond tot zijn eigen verbazing uitgefloten door de supporters van zijn oude club sc Heerenveen. De middenvelder van Almere City vertrok afgelopen zomer transfervrij uit Heerenveen en snapt niet waarom hij werd uitgejouwd vanuit het uitvak, nadat hij werd gewisseld. stelt echter dat Haye een respectloos gebaar maakte richting het uitvak en wijst hem daar live voor de camera van Omrop Fryslân om terecht.

Jahanbakhsh, sinds dit seizoen aanvaller van Heerenveen en in het verleden bij AZ ploeggenoot van Haye, snapt de boosheid wel. De Iraniër werd in het stadion geïnterviewd door Omrop Fryslân, toen hij plots Haye voorbij zag lopen. “Thommie, bro, dat was te veel! Dat moet jij niet doen. Dat weet je zelf ook. Het was niet aardig. Dit was gewoon onnodig, man”, riep hij. Haye leek uit te leggen waarom hij en gebaar maakte naar de fans, maar zijn uitleg is niet goed hoorbaar.

In een interview met ESPN is Haye gevraagd naar het uitfluiten, zonder in te gaan op zijn eigen gedrag. “Ik snap niet waarom ik werd uitgefloten. Ik heb bij Heerenveen tweeënhalf jaar lang vrijwel alles gespeeld en het ook echt naar mijn zin gehad”, stelt de vrijetrappenspecialist. “En een halfjaar voordat mijn contract afliep, kon ik een mooie stap maken (naar Como, red.). Toen ben ik gebleven en uiteindelijk ben ik vol doorgegaan. Dus dan vind ik het een beetje flauw.”

Haye: 'Misschien komt het door mijn rotkop'

De verslaggever van ESPN stelt dat Anas Tahiri, die afgelopen zomer overstapte van Heerenveen naar Almere City, wel werd toegejuicht. “Misschien komt het door mijn rotkop”, antwoordt Haye lachend. Hij won de wedstrijd overigens met 3-0, waardoor Almere City de laatste plaats verliet.