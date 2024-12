Ontslag Maduro pakt goed uit, Almere wint ruim van Heerenveen

Het ontslag van Hedwiges Maduro heeft zijn vruchten afgeworden voor Almere City. De ploeg uit Flevoland wist in het eigen Yanmar Stadion met 3-0 te winnen van het Heerenveen van Robin van Persie, dat vorige week PSV nog wist te verslaan. Hierdoor verlaat Almere de laatste plek van de Eredivisie en gaat het dus niet als hekkensluiter de winterstop in.

Het ging voor het duel natuurlijk vooral over de trainerssituatie van Almere City. De jongste profclub van Nederland stuurde afgelopen woensdag Hedwiges Maduro de laan uit vanwege de teleurstellende resultaten. Voor het duel met Heerenveen stond de ploeg op zes punten uit zestien wedstrijden, met nog één duel te gaan tot de winterstop.

De taken van Maduro werden overgenomen door Anoush Dastgir en Foeke Booy. Dastgir is hiermee de eerste Afghaanse trainer in de Eredivisie. Foeke Booy kennen we natuurlijk nog als trainer en speler bij diverse (Eredivisie-)clubs.

Het gewenste schokeffect bleef uit in de eerste helft. In een koud, regenachtig en voor de helft gevuld stadion kregen de supporters een tamme 45 minuten voorgeschoteld. Almere was wat zoekende, maar wilde Heerenveen wel opjagen en de huid duur verkopen. De club uit het noorden van het land wist niks te creëren in de eerste helft. Dat was ook vooral te wijten aan het slordige spel van Robin van Persie zijn spelers.

Heerenveen-aanvoerder Luuk Brouwers leek na een half uur van het veld gestuurd te worden met een rode kaart. De captain gleed hard in en wist de bal te veroveren op het middenveld, maar in eerste instantie leek het een aardig stevige tackle op de man. Maar nadat de VAR van dienst, Stan Teuben, de situatie opnieuw bekeek werd snel duidelijk dat het geen rood was. Daar ging scheidsrechter Martijn Vos in mee.

Mickey van der Hart was met afstand de belangrijkste man aan de kant van Hearrenfean. Hij hield op verschillende momenten zijn doel schoon, maar wist die lijn niet door te trekken naar de tweede helft. In de eerste tien minuten na rust wist Almere, ondanks twee wissels van Heerenveen, twee keer te scoren. Adi Nalic was met een bekeken schuivertje verantwoordelijk voor de openingstreffer, Joey Jacobs zorgde met een acrobatische omhaal voor de verdubbeling van de voorsprong.



Vrijuit spelen

Almere leefde helemaal op en kon vrijuit spelen. Het leek alsof het ontslag van Maduro een last van de schouders van de speler had afgehaald. In de laatste twintig minuten moest Almere zich verdedigend van haar beste kant laten zien, want Heerenveen had nog wel zin in een slotoffensief.

De Friezen zetten hoog druk, joegen de laagvlieger af in de hoop op nog een puntje. Jacob Trenskow was het dichtste bij een treffer, hij kon vanaf een meter of vijf uithalen. Doelman Nordin Bakker wist zijn inzet echter net genoeg te toucheren waardoor de bal op de paal uiteen spatte.

Het werd uiteindelijk ook nog 3-0, Alex Balboa wist met een bekeken afstandsschot er voor te zorgen dat Almere voor de derde keer in de clubgeschiedenis drie of meer doelpunten scoorde in een wedstrijd in de Eredivisie.

Wat betekent dit voor de ranglijst?

Almere City gaat nu van de laatste plek af en is terug te vinden op plek 17. RKC is nu de hekkensluiter, een soort omgekeerde herbstmeister. Heerenveen leek het allemaal redelijk op de rit te hebben, zeker ook na de overwinning op het ongenaakbare PSV.

Heerenveen blijft vooralsnog staan waar het staat, namelijk op plek tien. Willem II komt op zondag in actie en zou bij winst over Heerenveen heen gaan, zij krijgen NEC op bezoek.