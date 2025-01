Ajax en Feyenoord spraken afgelopen zomer met dezelfde speler

is afgelopen zomer in gesprek geweest met Ajax en Feyenoord, zo vertelt hij in gesprek met Voetbal International. De doelman is momenteel in een uitzichtloze situatie beland bij sc Heerenveen, maar een transfer naar de Nederlandse top kwam er om uiteenlopende redenen niet van.

Noppert beleeft niet het makkelijkste seizoen uit zijn carrière. De doelman was aan het einde van vorig seizoen eerste doelman in Heerenveen en ging er met de komst van keeperstrainer Harmen Kuperus vanuit dat hij deze rol zou behouden. Toen Robin van Persie werd aangesteld als hoofdtrainer en hij de nadruk wilde leggen op meevoetballen van de doelman, verloor Noppert zijn plek onder de lat alsnog.

Afgelopen zomer was Noppert dan toch dicht bij een vertrek, toen hij met zowel Ajax als Feyenoord sprak. “Dat is wel heel mooi, dat zulke clubs na een minder jaar toch nog aan je denken”, stelt de sluitpost. Nadat hij bij Ajax op gesprek was geweest, had hij een goed gevoel over de stap naar de hoofdstad. Daarvoor moest Jay Gorter de omgekeerde weg bewandelen, maar die had geen trek in een transfer naar Heerenveen.

“Daarna was er nog contact met Feyenoord, maar het werd vrij snel duidelijk dat Justin Bijlow toch niet weg zou gaan”, gaat Noppert verder. Bijlow leek afgelopen zomer te vertrekken naar Southampton, maar na de medische keuring klapte de deal. “Daar heb ik dus een beetje pech in gehad, al weet je natuurlijk nooit of je daar gespeeld zou hebben, terwijl ik dat nu wel heb gedaan bij Heerenveen.”

