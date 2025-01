Met deze Eredivisiespelers haal jij een gouden beker op Scorito

De winterstop van de Eredivisie is al even ingezet, maar de wedstrijden op het hoogste niveau in Nederland worden al weer snel hervat! Fortuna Sittard en Go Ahead Eagles trappen op 10 januari voetbaljaar 2025 af. Welke spelers van Ajax, Feyenoord en PSV heb jij nodig om een gouden beker te halen in het Scorito-spel TopCoach NL?

Waar andere clubs in het buitenland gewoon doorvoetballen, ligt het voetbal in Nederland even stil. Dat is dan ook een mooi moment om even terug te kijken op de eerste seizoenshelft in de Eredivisie, maar ook om na te denken over hoe jouw Scorito-team er de komende maanden uit moet zien. In januari en begin februari zijn er nog enkele speelrondes waar spelers hun TopCoach NL-team per week kunnen aanpassen, maar op 8 februari sluit de 'transfermarkt' in het spel en moet je het enkele maanden met dezelfde spelers doen. Maar welke voetballers zijn nou echt must-haves in de tweede seizoenshelft? FCUpdate zet enkele namen op een rijtje.

Nordin Bakker - Almere City (546 pt., 0,75 miljoen)

Artikel gaat verder onder video

Het klinkt niet aantrekkelijk, de doelman nemen van de huidige nummer 17 van de Eredivisie. Maar als je wat wil besparen op je tweede doelman, kun je dat met Bakker prima doen. Voor een lage prijs haalt de keeper redelijk wat punten voor je op. Als je bovendien denkt dat Almere City in de tweede seizoenshelft een vervolg kan geven aan de 3-0 overwinning op sc Heerenveen van 21 december onder nieuwe trainer Jeroen Rijsdijk, geef je andere coaches het nakijken. In de eerste seizoenshelft had Almere op basis van de statistieken eigenlijk zo'n 29 doelpunten moeten incasseren, dat werden er uiteindelijk 37. Vorig seizoen hield Bakker nog meer ballen uit zijn doel dan verwacht (verschil van drie goals), dus de potentie is er. En zelfs al zou de doelman op dezelfde wijze doorgaan dit seizoen, levert hij nog steeds waarde voor je geld op.

© Imago

Sontje Hansen - NEC (596 pt., 0,75 miljoen)

Hansen is een zeer interessante naam voor het tweede deel van de competitie. De 22-jarige buitenspeler doorliep de jeugdopleiding van Ajax en is nu bezig aan zijn tweede seizoen bij NEC. Vorig seizoen scoorde Hansen zesmaal voor de Nijmegenaren en gaf hij evenveel assists. Deze jaargang staat de teller op vier doelpunten en een beslissende pass. Geen verbazingwekkende cijfers, maar dat mag je ook niet verwachten voor die prijs. Verder heeft de dribbelaar veel pluspunten achter zijn naam: hij is jong en kan zich nog ontwikkelen, speelt voor NEC en was de laatste weken steeds vaker vaste waarde. Bovendien zouden de Nijmegenaren op basis van Expected Goals niet twaalfde, maar achtste moeten staan. Oftewel: er zit meer in het vat. Hansen is daarmee een prima opvuller, mits de rechtsbuiten niet naar RC Lens vertrekt, waar geruchten over de ronde doen.

Oskar Zawada - RKC Waalwijk (700 pt., 1,5 miljoen)

De Pool Zawada is wat meer aan de prijs, maar kent een enorme potentie. Qua verwacht rendement is de spits van RKC de nummer acht van alle spelers in de Eredivisie. Bovendien laat de 28-jarige aanvaller de laatste seizoenen zien dat hij weet wat scoren is. Waar Zawada nu op vijf doelpunten staat en geen enkele assist kon bijschrijven in de Eredivisie, hadden die aantallen volgens de statistieken op acht doelpunten en één assist moeten liggen. Daarnaast scoorde Zawada zes keer in zijn laatste zes wedstrijden in alle competities voor RKC. Zijn puntentotaal voor het seizoen is relatief laag, ook omdat hij een keer rood pakte. Als dat niet meer gebeurt, kan Zawada een ware puntenpakker worden.

© ESPN

Mario Engels - Heracles Almelo (740 pt., 1,25 miljoen)

Deze Duitse voetballer met een Italiaanse en Engelse verwijzing in zijn naam moet je eigenlijk op basis daarvan al in je team klikken. De aanvaller zal geen aantallen halen als Santiago Giménez of Luuk de Jong in zijn beste jaren, maar vergeleken met zijn prijs is dat ook niet nodig. Je weet dat Engels zeker is van zijn basisplaats in Almelo en kan met drie goals en drie assists redelijke cijfers overleggen. Heracles had in de eerste seizoenshelft verder op basis van statistieken drie punten meer moeten hebben, en heeft de wedstrijd tegen FC Groningen nog tegoed. Engels is daarmee niet heel exciting, maar wel een intelligente keuze.

Oliver Antman - Go Ahead Eagles (784 pt., 1,5 miljoen)

Antman laat in zijn eerste seizoen bij Go Ahead Eagles gelijk zien wat hij waard is. Waar hij tijdens 2022/23 met FC Groningen al kennismaakte met de Eredivisie, heeft hij nu al zeven assists (!) en een doelpunt achter zijn naam staan bij de ploeg uit Deventer. Bovendien was Antman betrokken bij zes doelpunten in zijn laatste vijf duels voor de Eagles. Weet de Fin die vorm door te trekken in januari en de maanden die volgen? De buitenspeler zou op basis van xG niet zoveel assists achter zijn naam moeten hebben staan, maar had ook zeker twee doelpunten meer mogen maken. Daarnaast hebben De Eagles na een moeilijke seizoensstart duidelijk de stijgende lijn te pakken, en kunnen zij in de tweede helft van het seizoen zeker verrassen.

© Imago

Mats Deijl - Go Ahead Eagles (930 pt., 2 miljoen)

Een vergelijkbaar verhaal voor de ploegmaat van Antman: Mats Deijl. De rechtsback is na zijn overstap van FC Den Bosch uitgegroeid tot sterkhouder en aanvoerder van Go Ahead. In de laatste zes wedstrijden doen alleen PSV, AZ, Feyenoord en Ajax het beter dan de ploeg uit Deventer, en Deijl kan prima cijfers overleggen. De rechtsback zou op basis van de statistieken elke vier duels bij een doelpunt betrokken moeten zijn. Daarmee heeft Deijl duidelijk een stap gezet vergeleken met voorgaande seizoenen in de Eredivisie. Zijn vaste basisplek, aanvallende kwaliteiten en het toenemende vormpeil bij Go Ahead zouden hem een zekerheidje in menig Scorito-team moeten maken.

© Imago

Youri Baas - Ajax (1026 pt., 2,5 miljoen)

Baas heeft zich de afgelopen seizoenen stormachtig ontwikkeld, van amper ingezette speler in 22/23, naar linksbuiten en linksachter bij NEC, tot steunpilaar centraal achterin terug bij Ajax. Bovendien is Baas aan de bal een stuk beter dan Josip Sutalo, waardoor Francesco Farioli graag een beroep op hem doet. Toegegeven, de 21-jarige Nederlander moet ook wel eens op de bank beginnen, maar haalt meer dan genoeg punten wanneer hij wel in de basis staat bij de Amsterdammers. Heb je nog geld over? Dan kun je Jorrel Hato overwegen, die ook al twee goals en vier assists op zijn naam heeft staan. Hato kun je voor 3,5 miljoen in je team klikken.

Oliver Edvardsen - Go Ahead Eagles (1104 pt., 2 miljoen)

Het lijkt een repetitief verhaal te worden met zoveel spelers van Go Ahead, maar als Scorito daar de prijzen laag houdt... Dit keer is het de beurt aan de Noorse Edvardsen, niet te verwarren met Victor (een Zweed). O. Edvardsen lijkt dit seizoen de volgende stap in zijn carrière te zetten. Met gemiddeld 0,90 xG en xA per 90 minuten doet alleen Feyenoord-spits Giménez het beter in de Eredivisie. Edvardsen is nu 25 en komt steeds dichterbij de toppen van zijn kunnen. Ook in defensief opzicht draagt de linksbuiten zijn steentje bij. En wederom, als Go Ahead de huidige lijn doortrekt, kan Edvardsen een koopje blijken.

Walter Benítez - PSV (1282 pt., 4 miljoen)

Mogelijk wil je wat meer spelers van PSV in je team klikken, maar je doet er zeker goed aan de Argentijnse goalie van de Eindhovenaren als een van de eerste te overwegen. Benítez kun je (met een goedkope optie als Bakker op de bank) elke week zonder zorgen opstellen. De ploeg van Peter Bosz gaat in de tweede seizoenshelft waarschijnlijk weer veel wedstrijden winnen en heeft op basis van statistieken samen met Feyenoord de beste defensie van Nederland. In Rotterdam is de keeperspositie echter altijd een punt van discussie, waardoor de PSV-goalie voor meer zekerheid zorgt.

© Imago

Sem Steijn - FC Twente (1690 pt., 6,5 miljoen)

In veel spellen met een aanvoerdersfactor is het slim om de beste speler in je team te klikken, ongeacht de prijs. Dit seizoen is Steijn die speler. De absolute vedette van FC Twente pakte tijdens de eerste seizoenshelft met afstand de meeste punten en is dan ook heel hoog geprijsd. Toch kan de middenvelder, mits je hem vaak aanvoerder maak, een koopje blijken te zijn. Ter herinnering: vorig seizoen pakten alleen De Jong, Lutsharel Geertruida en Giménez meer punten dan de zoon van Maurice. Nu De Jong niet meer zeker is van zijn basisplek, Geertruida vertrokken is naar RB Leipzig en Giménez net een blessure erop heeft zitten, lijkt het slim om in te zetten op de topscorer van FC Twente. Steijn presteert wel boven verwachting wat betreft xG, maar deed dit vorig seizoen ook al. Iemand om altijd aanvoerder te maken?