Ajax-doelwit Raúl Moro vergeleken met Mika Godts: 'En goals maakt hij als Overmars'

Cristian Willaert is gecharmeerd van een transferdoelwit van Ajax, . De linkeraanvaller van Real Valladolid lijkt volgens de journalist veel op .

Tijdens Tekengeld wordt Willaert naar zijn kennis over de 22-jarige Moro gevraagd, die dit seizoen in zeventien LaLiga-wedstrijden drie doelpunten maakte en één assist leverde. "Een rechtsbenige linksbuiten, die ook op rechts kan spelen. Hij is heel snel, en we weten dat Farioli graag snelheid wil bij zijn buitenspelers. Hij is ook jeugdinternational van Spanje, en zou voor een optie van zes miljoen op te halen zijn bij Valladolid. Ik geloof wel dat Ajax nog onderhandelt over dat bedrag."

LEES OOK: Wie is Raúl Moro, de beoogde nieuwe linksbuiten van Ajax?

Artikel gaat verder onder video

De journalist heeft Moro de laatste tijd geanalyseerd. "Ik heb veel beelden van hem bekeken. Hij doet wel aan Godts denken, is ook echt een dribbelaar. Godts gaat misschien met meer fijne techniek er langs, waar hij (Moro, red.) het wat meer puur op zijn snelheid doet. Moro is een jongen die ook een goal kan maken, heeft een hele goede trap." Willaert is overtuigd van de klasse van de 22-jarige Spanjaard, al is Moro niet tweebenig. "Ik heb veel situaties gezien waarbij hij voorzetten geeft met zijn rechterbeen, met zijn linkerbeen doet hij niks. Die gebruikt hij alleen om te rennen en op te staan. Veel goals die ik heb gezien zijn à la Overmars: naar binnen trekken en met een lage schuiver in de korte hoek. Zeker een interessante speler, met goede voorwaarden."

Mocht Moro gehaald worden, zal hij de concurrentiestrijd met Godts moeten aangaan. Willaert vindt het geen probleem als een van de twee voornamelijk op de bank belandt. "Ik denk dat je met twee spelers waarde kunt creëren, ook door het wisselbeleid van Farioli." Een transferdoelwit dat Ajax afgelopen zomer misliep na het plotse en late vertrek van Steven Bergwijn, Kamaldeen Sulemana, is geen ideale optie meer, vindt Willaert. "Uiteindelijk is deze optie (Moro, red.) ook veel goedkoper dan Sulemana, zowel qua transferbedrag als salaris." De huidige speler van Southampton kreeg daar tot voor kort weinig speeltijd, maar komt wel steeds meer in de plannen van trainer Ivan Juric voor. "In de laatste zes, zeven wedstrijden is hij vijf keer in actie gekomen, tussen de vijf en twintig minuten. Ik denk dat als ze er met Moro niet uitkomen, ze wel weer bij hem terecht komen."

© ESPN

Jesper Karlsson

Willaert bespreekt ook nog een andere optie die bij Ajax genoemd wordt: Karlsson van Bologna. De Zweed, die eerder voor AZ uitkwam, speelt echter amper in Italië. "Echt ritme heeft hij niet. In maart of april zou die pas op zijn best kunnen zijn, dan is het seizoen alweer bijna afgelopen. Die is 26 en zou minstens zo duur moeten zijn." Waar Willaert dus de voorkeur heeft voor Moro, geeft hij ook aan waar Farioli met beide spelers aan zou moeten werken. "Wat ze gemeen hebben? Het zijn niet echt pressiebeesten, die veel werk leveren om ballen te veroveren."

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Dit zijn de winterse transferplannen van Ajax

Voor supporters van Ajax is het nog de vraag of er nieuwe spelers aan de selectie worden toegevoegd.