Noppert 'vertrekt met piepende banden' na harde boodschap Van Persie

Bernt Klaverboer maakt woensdagavond zijn debuut onder de lat bij sc Heerenveen. De negentienjarige doelman krijgt de kans van Robin van Persie in het bekerduel tegen amateurclub ASWH. Het debuut van Klaverboer lijkt direct ook een pijnlijk signaal wat betreft de situatie van bij de Friezen.

Klaverboer, die geregeld op de bank zit bij de hoofdmacht van Heerenveen, maakt tegen ASWH zijn eerste minuten in het betaalde voetbal. “Ik vind dat hij het verdiend heeft. Hij traint iedere training alsof het een wedstrijd is. En ik gun het hem. Ik was al een tijdje op zoek naar zo’n moment, want het moest er een keer van komen. Ik denk echt dat Bernt een toekomstige nummer één keeper is van deze club”, licht Van Persie toe tegenover de officiële clubkanalen.

Dat betekent dat Mickey van der Hart, die afgelopen weekend tegen PSV (1-0 winst) een heldenrol vertolkte, genoegen moet nemen met een plek op de reservebank. De derde doelman van Heerenveen voor het duel met ASWH is niet Noppert, maar Jan Bekkema.

Ingewijden weten dat Van Persie en Noppert geen goede relatie hebben. De voormalig doelman van Oranje begon het seizoen als reservekeeper, werd na een tijdje weer eerste doelman, maar moest die plek vervolgens alweer snel afstaan. Dat laatste heeft er volgens Hans Kraay junior voor gezorgd dat Noppert in de winterstop wil vertrekken.

Dat Noppert woensdagavond niet is opgenomen in de wedstrijdselectie door Van Persie, zegt volgens veel Heerenveen-supporters voldoende: “Die vertrekt in de winter met piepende banden uit het Abe Lenstra Stadion”, vermoedt de een. “Einde van Noppert dus?”, vraagt de ander zich af.