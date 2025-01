Quick Boys schakelt wéér Eredivisieploeg uit in de beker: Van Persie moet buigen

Quick Boys heeft donderdag een derde Eredivisieploeg uit het bekertoernooi geschopt, door sc Heerenveen te verslaan (3-2). De amateurclub maakte zijn status als stuntvereniging opnieuw waar en zorgde voor een flinke teleurstelling en veel frustratie bij Robin van Persie.

Quick Boys is dit seizoen de stuntploeg in de KNVB-beker. Eerder werden al Almere City (3-0) en Fortuna Sittard (3-1) uit het toernooi geknikkerd door het team van Thomas Duivenvoorden. Donderdag mocht sc Heerenveen aantreden in Katwijk aan Zee. Na een snelle staking, al binnen vijftig seconden, kon de wedstrijd voor een tweede keer afgetrapt worden. Het zou een duel worden van redelijk wat kansen over en weer en waarin Quick Boys flink veel strijd leverde. Na 37 minuten gingen de supporters van de thuisploeg echt geloven in een nieuwe stunt. Toen kopte Nigel Nwankwo een corner binnen: 1-0 voor Quick Boys. Dat zou ook de ruststand zijn.

Na rust leek sc Heerenveen orde op zaken te stellen. Een afstandsschot van Ilias Sebaoui vloog prachtig in het doel, vlak na rust en een kwartier voor tijd maakte invaller Ion Nicolaescu er 1-2 van. Van Persie besloot met nog tien minuten te spelen zijn doelman te wisselen: Mickey van der Hart verliet het veld en Andries Noppert kwam erin. Dat zal de trainer geweten hebben. Niet veel later zou Noppert een strafschop veroorzaken, die de doelman ook niet kon stoppen. Door het doelpunt van Milan Zonneveld moest er verlengd worden.

In de verlenging deed Quick Boys opnieuw niet onder tegen de Eredivisionist. Het sprookje zou een mooi vervolg krijgen. Levi van Duijn kopte in de blessuretijd van de eerste helft de bal achter Noppert: 3-2. Echt een vuist kon Heerenveen in het restant van de verlenging niet meer maken, waardoor Quick Boys ook in de kwartfinale van het toernooi actief zal zijn.