Quick Boys - sc Heerenveen gelijk na aftrap stilgelegd, tribunes schreeuwen 'Voetballen!'

De wedstrijd tussen Quick Boys en sc Heerenveen is donderdagavond nog geen vijftig seconden oud, en wordt door de scheidsrechter al stilgelegd. De reden: een flinke vuurwerkshow die rook op het veld creëert.

De ontmoeting tussen stunttrainer Thomas Duivenvoorden en Robin van Persie werd de afgelopen tijd flink bemeten in de media. Ook de fans geloven in een stunt, getuige de flinke vuurwerkshow die bij de aftrap van de wedstrijd werd gehouden.

Het duel werd echter na een kleine vijftig seconden al stilgelegd, aangezien het veld niet meer volledig zichtbaar was. Er was meteen gemor op de tribunes te horen; fans van Quick Boys schreeuwden: 'Voetballen, voetballen!' De sfeeractie had voor enthousiasme moeten zorgen, maar leverde uiteindelijk ook veel teleurstelling bij de supporters op, die zin hadden in de wedstrijd.

De wedstrijd tussen Quick Boys en SC Heerenveen werd al na 50 seconden stilgelegd. Quick Boys-supporters verzorgden een spectaculaire pyro- en vuurwerkshow. Er ging ontelbaar veel vuurwerk de lucht in. #QUIHEE #QBOHEE pic.twitter.com/P2UP39tJXq — Voetbal Ultras (@VoetbalUltras) January 16, 2025

Na vijf minuten zou het duel weer hervat worden.