Robin van Persie verbaast alles en iedereen in de 81ste minuut

Robin van Persie heeft donderdagavond in het bekerduel tegen Quick Boys een zeer opmerkelijke wissel doorgevoerd. In de 81e minuut bracht de trainer van sc Heerenveen Andries Noppert in de ploeg, zonder ogenschijnlijke blessureklachten bij Mickey van der Hart.

Aan het begin van het seizoen filosofeerde Van Persie al hardop over het wisselen van zijn doelmannen ofwel ze beide te gebruiken. Sindsdien heeft Noppert vijf Eredivisie-duels gekeept, terwijl Mickey van der Hart in de overige dertien wedstrijden de doelman was. Ook donderdag tegen Quick Boys begon Van der Hart. Zonder blessurebehandelingen of iets dergelijks werd de keeper echter rond minuut 80 van het veld gehaald.

Commentator Mark van Rijswijk zei er het volgende over: "Ik heb niet de indruk dat het een blessure is (bij Van der Hart, red.). Niks van gezien, geen blessurebehandeling geweest. Dan zijn er twee mogelijkheden over: tactisch, dat is een Van Persie-wissel. Zo van: wat heb je nodig in een slotfase? Je ziet het zelden, maar het past bij de trainer Van Persie."

De keeper wordt momenteel wel in verband gebracht met een vertrek, maar dat ziet Van Rijswijk niet als mogelijke reden. "Dan heb je ook nog de sentimentele wissel, daar lijkt dit toch niet helemaal het moment voor." Noppert moest overigens snel vissen: al na een minuut of acht werd er al een penalty bij hem in het doel geschoten, die hij ook zelf had veroorzaakt.

