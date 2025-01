Berichtgeving uit Argentinië kan transfer Noppert in stroomversnelling brengen

De transfer van van sc Heerenveen naar San Lorenzo zou zomaar in een stroomversnelling kunnen komen. , de doelman van de Argentijnse club, heeft namelijk een breuk in zijn ellepijp opgelopen en zal hieraan worden geopereerd, zo maakt San Lorenzo bekend via de clubkanalen.

San Lorenzo speelde vannacht een oefenduel tegen het Uruguayaanse Nacional. De Argentijnen wonnen het duel met 0-1, maar toch was er niet alleen maar goed nieuws voor San Lorenzo. Doelman Altamirano heeft in het duel namelijk een breuk aan zijn linke ellepijp opgelopen. Daarvoor zal hij geopereerd moeten worden.

De afgelopen weken werd Noppert al gelinkt aan een overstap naar San Lorenzo en door dit nieuws zullen die geluiden alleen maar toenemen. De Argentijnen missen nu namelijk de komende maanden hun doelman en zullen alles op alles willen zetten een waardige vervanger te halen.

Na afloop van de wedstrijd van Heerenveen op bezoek bij NAC Breda (2-4) vertelde Noppert bij ESPN dat San Lorenzo inderdaad belangstelling voor hem heeft, maar zich nog niet heeft gemeld. Gezien het nieuws omtrent Altamirano is de kans groot dat daar in de komende dagen verandering in zal komen.

Facundo Altamirano sufrió una fractura del cúbito izquierdo en el partido de ayer ante Nacional y tendrá que ser operado.



¡Pronta recuperación, Facu! 💪 pic.twitter.com/EIiJsHa7jb — San Lorenzo (@SanLorenzo) January 14, 2025

