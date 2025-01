Robin van Persie geeft speler vertrouwen, maar wordt enorm in de steek gelaten

heeft zondag opnieuw teleurgesteld in het doel bij SC Heerenveen. De doelman, die van hoofdtrainer Robin van Persie het vertrouwen krijgt boven , zag er bij de treffer van NAC Breda-spits slecht en onzeker uit.

Van der Hart en Noppert stellen als keepers van Heerenveen teleur in dit seizoen, waardoor Van Persie al regelmatig heeft gewisseld van doelman. Zondag op bezoek bij NAC Breda kreeg Van der Hart het vertrouwen van Van Persie, maar na negentien minuten liet hij zijn oefenmeester in de steek. Bij een verre ingooi van Jan van den Bergh koos de onzeker ogende doelman opvallend positie, waarna Sam Kersten de bal doorkopte en Omarsson vogelvrij kon inkoppen.

Zie hieronder hoe Mickey van der Hart gepositioneerd stond bij de treffer van NAC Breda:

Het is niet de eerste fout van Van der Hart dit seizoen, want eerder dit jaar ging de doelman ook al de mist in. Dat was op bezoek bij Heracles Almelo, toen Van der Hart zich in de slotfase makkelijk liet verschalken. Supporters van Heerenveen zijn dan ook kritisch op de prestaties van de doelman.

"Wat staat die Van der Hart daar nu weer te doen. Man man man.. Wat een ongelooflijk slechte keeper is dat zeg", schrijft een kijker op X: "Wat doet die van der Hart nu dan weer?", vraagt een ander zich af. Een andere kijker pleit voor een terugkeer van Noppert onder de lat: "Waarom geen Noppert in de goal bij Heerenveen? Dit kan toch niet. Een keeper die niets doet bij een verre inworp..."