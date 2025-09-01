Manchester United accepteert verlies van 70 miljoen euro voor Antony

Manchester United en Real Betis zijn tot een akkoord gekomen over de transfer van , zo meldt The Athletic. De Spaanse club betaalt een bedrag van 25 miljoen euro inclusief bonussen voor de buitenspeler. Manchester United heeft daarnaast een doorverkooppercentage van vijftig procent bedongen.

Antony gaat terugkeren bij Real Betis. De buitenspeler is overbodig bij Manchester United en kwam afgelopen halfjaar al op huurbasis uit voor de club uit Sevilla, waarmee hij de finale van de Conference League bereikte. In die periode maakte de Braziliaan veel indruk, waardoor Betis hem graag definitief wilde overnemen.

Waar Manchester United in eerste instantie probeerde het verlies te minimaliseren, heeft de gevallen topclub geaccepteerd dat het weinig terugziet van de investering die het in de zomer van 2022 deed. Volgens The Athletic ontvangen The Red Devils een transfersom van 25 miljoen euro inclusief bonussen voor Antony. Middels een doorverkooppercentage van vijftig procent over de winst kan dit in de toekomst nog flink oplopen.

Manchester United haalde Antony in de zomer van 2022 naar Old Trafford. Destijds werd er een vaste transfersom van 95 miljoen euro overgemaakt naar Ajax. Ook werd er een bonusstructuur van vijf miljoen euro afgesproken. Manchester United slikt daarmee dus een verlies van in ieder geval zeventig miljoen euro op de Braziliaan.