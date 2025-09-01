Live voetbal

Manchester United accepteert verlies van 70 miljoen euro voor Antony

Manchester United accepteert verlies van 70 miljoen euro voor Antony
Foto: © Imago
2 reacties
Niels Hassfeld
1 september 2025, 09:40

Manchester United en Real Betis zijn tot een akkoord gekomen over de transfer van Antony, zo meldt The Athletic. De Spaanse club betaalt een bedrag van 25 miljoen euro inclusief bonussen voor de buitenspeler. Manchester United heeft daarnaast een doorverkooppercentage van vijftig procent bedongen.

Antony gaat terugkeren bij Real Betis. De buitenspeler is overbodig bij Manchester United en kwam afgelopen halfjaar al op huurbasis uit voor de club uit Sevilla, waarmee hij de finale van de Conference League bereikte. In die periode maakte de Braziliaan veel indruk, waardoor Betis hem graag definitief wilde overnemen.

Artikel gaat verder onder video

Waar Manchester United in eerste instantie probeerde het verlies te minimaliseren, heeft de gevallen topclub geaccepteerd dat het weinig terugziet van de investering die het in de zomer van 2022 deed. Volgens The Athletic ontvangen The Red Devils een transfersom van 25 miljoen euro inclusief bonussen voor Antony. Middels een doorverkooppercentage van vijftig procent over de winst kan dit in de toekomst nog flink oplopen.

Manchester United haalde Antony in de zomer van 2022 naar Old Trafford. Destijds werd er een vaste transfersom van 95 miljoen euro overgemaakt naar Ajax. Ook werd er een bonusstructuur van vijf miljoen euro afgesproken. Manchester United slikt daarmee dus een verlies van in ieder geval zeventig miljoen euro op de Braziliaan.

➡️ Meer Manchester United nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Liverpool-speler Dominik Szoboszlai

Szoboszlai redt Liverpool met waanzinnige vrije trap tegen Arsenal

  • Gisteren, 19:26
  • Gisteren, 19:26
Ajax-trainer John Heitinga

Heitinga maakt na horrorwedstrijd Ajax een opvallende trip: 'À la Steijn?'

  • Gisteren, 18:52
  • Gisteren, 18:52
Trainersloopbaan Van Gaal nog niet voorbij: 'Mijn gevoel zegt...'

Trainersloopbaan Van Gaal nog niet voorbij: 'Mijn gevoel zegt...'

  • Gisteren, 12:03
  • Gisteren, 12:03
0 2 reacties
Reageren
2 reacties
ERIMIR
3.348 Reacties
421 Dagen lid
37.387 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Topdeal van Ajax, slechte deal van MU.

Zadkine
280 Reacties
604 Dagen lid
3.064 Likes
Zadkine
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Allemaal dankzij die tob-trainer van een ten Hag.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

ERIMIR
3.348 Reacties
421 Dagen lid
37.387 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Topdeal van Ajax, slechte deal van MU.

Zadkine
280 Reacties
604 Dagen lid
3.064 Likes
Zadkine
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Allemaal dankzij die tob-trainer van een ten Hag.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Antony

Antony
Manchester United
Team: Man Utd
Leeftijd: 25 jaar (24 feb. 2000)
Positie: AM, A (R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Man Utd
0
0
2024/2025
Man Utd
8
0
2024/2025
Betis
17
5
2023/2024
Man Utd
29
1

Meer info

Stand Premier League 2025/2026

Premier League
GS
DS
PT
7
Bournemouth
3
0
6
8
Crystal Palace
3
3
5
9
Man Utd
3
0
4
10
Nottm Forest
3
-1
4
11
Brighton
3
-1
4

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel