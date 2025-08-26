Live voetbal

De Ligt krijgt er flink van langs: 'Hij is te zwaar geworden'

Manchester United-verdediger Matthijs de Ligt
Foto: © Imago
Maurice Mazenier
26 augustus 2025, 15:49

Voormalig Manchester United-assistent René Meulensteen heeft Matthijs de Ligt er flink van langs gegeven. Volgens de Nederlandse trainer oogt de Oranje-international 'te zwaar' bij de start van het nieuwe seizoen van de Premier League.

De Ligt maakte vorig jaar zomer voor ruim veertig miljoen euro de overstap van Bayern München naar Manchester United. Hoewel de oud-Ajacied niet altijd een denderde indruk achterliet, kwam hij in zijn eerste seizoen voor The Red Devils toch tot 42 officiële wedstrijden. De Ligt kon een uitermate teleurstellende vijftiende plek van Manchester United in de Premier League echter niet voorkomen.

Dit seizoen is De Ligt onder Rúben Amorim ook een basisspeler, maar volgens Meulensteen is de 26-jarige centrale verdediger niet bijster goed begonnen aan het nieuwe seizoen. Volgens de voormalig rechterhand van Sir Alex Ferguson heeft dat te maken met het gewicht van De Ligt. "Toen hij bij Ajax debuteerde was hij een sterke atleet, maar ik denk dat hij in de loop der tijd iets te zwaar is geworden", aldus de 61-jarige Nederlander in gesprek met CoinPoker. "Dat is zijn spel niet altijd ten goede gekomen, ondanks zijn van nature sterke bouw. ​​Dit wordt een cruciaal seizoen voor hem."

De vorm van De Ligt baart dan ook zorgen, mede omdat hij vorig seizoen te maken had met een aantal blessures. Daarnaast kreeg hij ook niet altijd de voorkeur van Amorim. Dit seizoen begon De Ligt in alle officiële wedstrijden in de basis. "Het zal interessant zijn om te zien welke opstelling Amorim bij Manchester United gaat gebruiken, gezien het aantal opties voor centrale verdedigers. Ze hebben zoveel centrale verdedigers om uit te kiezen. Consistentie is essentieel, vooral in de verdediging om stabiliteit te creëren. Spelers moeten elkaars bewegingen begrijpen en daarop reageren", besluit Meulensteen.

Matthijs de Ligt

Matthijs de Ligt
Manchester United
Team: Man Utd
Leeftijd: 26 jaar (12 aug. 1999)
Positie: V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Man Utd
2
0
2024/2025
Bayern München
-
-
2024/2025
Man Utd
29
2
2023/2024
Bayern München
22
2

