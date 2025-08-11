AnneKee reageert met één emoji veelzeggend op Instagram-post De Ligt

Alles lijkt weer goed te gaan tussen Matthijs en AnneKee de Ligt, zo concludeert RealityFBI. De verdediger van Manchester United plaatste afgelopen weekend drie foto’s op Instagram, waar zijn vrouw met een hartje op reageerde. Het lijkt er dus op dat het stel ondanks recente relatieproblemen gewoon met elkaar verder gaat.

De Ligt en AnneKee, de dochter van oud-voetballer Keje Molenaar, stapten in de zomer van 2024 in het huwelijksbootje. De twee gaven elkaar een week voor de start van het Europees kampioenschap in Duitsland het jawoord in Nederland, waar het huwelijk in 'kleine kring' gevierd werd. De bedoeling was om halverwege juni een groter feest te geven in het buitenland, maar dat ging niet door wegens ‘spanningen in de relatie’. Volgens RealityFBI is het huwelijk tussen de twee gestrand.

De Ligt heeft zich daar niet over uitgelaten, maar deelde een maand geleden nog wel een reeks foto's op zijn Instagram-kanaal. Het zijn foto's van de vakantie én van de start van de voorbereiding op het nieuwe seizoen met Manchester United. "Holiday ✅ Work mode 🔛", schrijft hij erbij. Op een van de foto's is De Ligt te zien met zijn broer Wouter én met Jip Molenaar, de broer van AnneKee.

Hoewel er dus volop geruchten rondgingen over de relatie van De Ligt en AnneKee, hield het stel zich op de vlakte. Ook hun management zweeg over de staat van de relatie. Inmiddels lijkt het weer de goede kant op te gaan met het paar. De Ligt plaatste afgelopen weekend drie foto’s op Instagram uit de eerste oefenwedstrijd van Manchester United op Old Trafford van deze voorbereiding. Daar reageert AnneKee met één emoji op: een hartje. “Dat ziet er veelbelovend uit”, schrijft RealityFBI bij het zien van deze reactie.

