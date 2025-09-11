Live voetbal

Manchester United en Onana zijn even van elkaar af: keeper maakt transfer

Manchester United-keeper Andre Onana
Foto: © Imago
Mingus Niesten
11 september 2025

André Onana speelt komend seizoen voor het Turkse Trabzonspor. De keeper zat in een 'slecht huwelijk' met zijn eigenlijke werkgever, Manchester United, en kan zich nu een seizoen in de kijker spelen.

Onana maakte drie jaar geleden de transfer van Ajax naar Internazionale en maakte daar redelijk veel indruk. Hij haalde met de Nerrazzurri de Champions League-finale en stapte vervolgens over naar het United van Erik ten Hag in 2023.

Hij was twee jaar basiskeeper op Old Trafford, maar was allesbehalve overtuigend in zijn optredens. Onder Rúben Amirom is hij vervolgens zijn basisplaats kwijtgeraakt. Toen ging Onana op zoek naar een nieuwe werkgever.

De Kameroener kwam donderdag aan in Trabzon en werd daar grandioos onthaald. De komende maanden mag Onana zijn talenten etaleren in Turkije. Trabzonspor staat momenteel tweede in de Süper Lig.

