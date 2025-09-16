Gullit: ‘Ajax moet voorbeeld nemen aan FC Twente’

Ajax neemt het woensdag in eigen huis op tegen Internazionale in de Champions League. Om aanspraak te maken op resultaat, zullen de Amsterdammers een voorbeeld moeten nemen aan de manier waarop FC Twente vorig seizoen speelde bij Manchester United, zo stelt Ruud Gullit in zijn column in De Telegraaf.

Ajax wacht woensdag een zeer lastige eerste horde in de Champions League, wanneer verliezend finalist Inter op bezoek komt. De ploeg van John Heitinga is niet geweldig begonnen aan de competitie, met drie zeges en gelijke spelen tegen Go Ahead Eagles en FC Volendam. De Italiaanse topclub komt dan ook niet op een heel lekker moment naar de Johan Cruijff ArenA.

“Ik ben vooral benieuwd hoe Ajax het gaat aanpakken tegen het ervaren Internazionale”, blikt Gullit vooruit op het duel. De analist benadrukt dat de ploeg van Heitinga nog altijd in een opbouwende fase zit. “Je kan dan geen geweldig voetbal eisen.” Volgens Gullit moet er voor Ajax maar één ding tellen tegen Inter: het resultaat.

Volgens de voormalig international moet Ajax daarin een voorbeeld nemen aan het strijdplan van FC Twente op bezoek bij Manchester United. “Die speelden heel compact en wachtten rustig op het moment dat kwam om in de omschakeling toe te slaan”, herinnert hij zich. Dat was succesvol, want de Tukkers stapten met een punt van het veld op Old Trafford. “FC Twente kon zelfs winnen, maar miste daarvoor een beetje het gogme en Europese volwassenheid.”