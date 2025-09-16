Live voetbal

Gullit: ‘Ajax moet voorbeeld nemen aan FC Twente’

Ruud Gullit
Foto: © Ziggo Sport
1 reactie
Niels Hassfeld
16 september 2025, 09:14

Ajax neemt het woensdag in eigen huis op tegen Internazionale in de Champions League. Om aanspraak te maken op resultaat, zullen de Amsterdammers een voorbeeld moeten nemen aan de manier waarop FC Twente vorig seizoen speelde bij Manchester United, zo stelt Ruud Gullit in zijn column in De Telegraaf.

Ajax wacht woensdag een zeer lastige eerste horde in de Champions League, wanneer verliezend finalist Inter op bezoek komt. De ploeg van John Heitinga is niet geweldig begonnen aan de competitie, met drie zeges en gelijke spelen tegen Go Ahead Eagles en FC Volendam. De Italiaanse topclub komt dan ook niet op een heel lekker moment naar de Johan Cruijff ArenA.

Artikel gaat verder onder video

“Ik ben vooral benieuwd hoe Ajax het gaat aanpakken tegen het ervaren Internazionale”, blikt Gullit vooruit op het duel. De analist benadrukt dat de ploeg van Heitinga nog altijd in een opbouwende fase zit. “Je kan dan geen geweldig voetbal eisen.” Volgens Gullit moet er voor Ajax maar één ding tellen tegen Inter: het resultaat.

Volgens de voormalig international moet Ajax daarin een voorbeeld nemen aan het strijdplan van FC Twente op bezoek bij Manchester United. “Die speelden heel compact en wachtten rustig op het moment dat kwam om in de omschakeling toe te slaan”, herinnert hij zich. Dat was succesvol, want de Tukkers stapten met een punt van het veld op Old Trafford. “FC Twente kon zelfs winnen, maar miste daarvoor een beetje het gogme en Europese volwassenheid.”

➡️ Meer Ajax nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Ajax-speler Mika Godts

'Aan deze persoon is praatgebaar van Mika Godts gericht'

  • Gisteren, 22:51
  • Gisteren, 22:51
Brand bij Johan Cruijff ArenA

Brand bij Johan Cruijff ArenA

  • Gisteren, 22:01
  • Gisteren, 22:01
Youri Mulder

Youri Mulder: 'Miskleun van Ajax om hem terug te halen'

  • Gisteren, 21:50
  • Gisteren, 21:50
1 reactie
Reageren
1 reactie
Neefje Barry
51 Reacties
3 Dagen lid
26 Likes
Neefje Barry
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ja, jeetje Ruud, dan noem je nu wel iets wat veel te hoog gegrepen is. Tuurlijk moeten ze een voorbeeld nemen aan Twente. Het probleem is dat Twente Europees speelt om te winnen, maar ajax speelt om bewust te verliezen. Te schandalig voor woorden.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Neefje Barry
51 Reacties
3 Dagen lid
26 Likes
Neefje Barry
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ja, jeetje Ruud, dan noem je nu wel iets wat veel te hoog gegrepen is. Tuurlijk moeten ze een voorbeeld nemen aan Twente. Het probleem is dat Twente Europees speelt om te winnen, maar ajax speelt om bewust te verliezen. Te schandalig voor woorden.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Ajax - Inter

Ajax
21:00
Internazionale
Wordt gespeeld op 17 sep. 2025
Competitie: UEFA Champions League
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Stand UEFA Champions League 2025/2026

GS
DS
PT
1
Ajax
0
0
0
2
Arsenal
0
0
0
3
Atalanta
0
0
0
4
Athletic
0
0
0
5
Atlético
0
0
0
6
Barcelona
0
0
0
7
Leverkusen
0
0
0
8
Bayern München
0
0
0
9
Benfica
0
0
0
10
Bodø/Glimt
0
0
0
11
Dortmund
0
0
0
12
Chelsea
0
0
0
13
Club Brugge
0
0
0
14
Frankfurt
0
0
0
15
København
0
0
0
16
Galatasaray
0
0
0
17
Inter
0
0
0
18
Juventus
0
0
0
19
Kairat
0
0
0
20
Liverpool
0
0
0
21
Man City
0
0
0
22
Marseille
0
0
0
23
Monaco
0
0
0
24
Napoli
0
0
0
25
Newcastle
0
0
0
26
Olympiakos
0
0
0
27
PSG
0
0
0
28
PSV
0
0
0
29
Pafos
0
0
0
30
Qarabağ
0
0
0
31
Real Madrid
0
0
0
32
Slavia
0
0
0
33
Sporting
0
0
0
34
Tottenham
0
0
0
35
R. Union SG
0
0
0
36
Villarreal
0
0
0

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel