Johan Derksen: 'Ik zie die onbenul van Ajax opeens uitblinken in de Premier League!'

Vandaag Inside-gezicht Johan Derksen is verrast door het goede spel van in de Premier League-wedstrijd tussen Brentford en Chelsea (2-2). De middenvelder stond zaterdag negentig minuten op het veld en nam de assist voor zijn rekening bij het openingsdoelpunt.

Ajax liet Henderson deze zomer transfervrij naar Brentford gaan. Sindsdien had hij een basisplaats in drie van de vier Premier League-wedstrijden. Zaterdag blonk hij uit tegen Chelsea. “Ik zat gisteren naar Match of the Day te kijken en ik zag die onbenul van Ajax bij Brentford spelen. Hij gaf opeens beslissende passes over zestig meter. Hij speelde hartstikke goed. Onbegrijpelijk!”, zegt Derksen bij Vandaag Inside.

Artikel gaat verder onder video

Tafelgenoot Valentijn Driessen doet daarna een opvallende uitspraak. “Ja, dat is zijn niveau joh. Die Premier League.” Derksen noemt de Premier League ‘de beste competitie ter wereld’. “Hoe kun je nou zeggen dat dat niet zoveel voorstelt?”

Driessen antwoordt: “Als je hier twee jaar lang helemaal niks laat zien, en dan twee of drie lange ballen geeft… Ze stonden zwaar in de verdediging.”