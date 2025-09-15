Youri Mulder: 'Miskleun van Ajax om hem terug te halen'

Ajax staat na vijf speelronden op elf punten, maar overtuigen doet de ploeg van John Heitinga nog allerminst. Dat bleek zondag opnieuw tegen PEC Zwolle: een sterke eerste helft werd gevolgd door een povere tweede helft (3-1). In Rondo werd uitgebreid stilgestaan bij de start van het seizoen en de rol van de trainer.

Khalid Boulahrouz zag vooral tegen PEC Zwolle veel mankementen. “Als ik dan de tweede helft zie, hoe Ajax het uit de handen geeft, dan ben je niet klaar voor de Champions League.”

Ook Youri Mulder is kritisch. “Het is tot nu toe eigenlijk nog helemaal geen goed seizoen, ook als je kijkt naar de tegenstanders. Dat is natuurlijk van een totaal ander kaliber dan waar ze straks tegen moeten. Ze wilden van Heitinga dat het spel moest beter moest. Dat is altijd link. Je hebt een goed seizoen gedraaid, maar dan gaat een club zeggen: nu willen we ook dat het spel beter wordt. Dus je moet én resultaten én betere voetbal. Ga er maar aan staan, want ik zie het nog niet. En ik denk dat ze het moeilijk gaan krijgen.”

Mark van Bommel wees erop dat de nieuwe trainer in een lastige situatie zit. “Voor Johnny is het natuurlijk niet makkelijk. Vorig jaar zijn ze met een totaal andere manier van voetballen bijna kampioen geworden. Nu verwachten ze natuurlijk iets anders van John. Er zijn andere spelers gekomen en hij moest een andere, nieuwe speelwijze erin brengen. Ik denk dat hij nog een klein beetje aan het zoeken is wat nou de beste formatie is. Daarin moet je hem ook tijd geven. Je moet hem daar niet op afrekenen.”

'Belachelijk hoe Heitinga wordt benaderd'

Ron Jans sloot zich daarbij aan. “Het is zo moeilijk. Het is echt op het belachelijke af hoe John wordt benaderd door heel veel media. Het is allemaal emotie en maar roepen. Geef hem tijd en ga hem dan beoordelen. Er verandert veel in de speelstijl, in de staf, in de spelersgroep. Tegen Heracles hebben ze thuis best een aardige wedstrijd gespeeld. Tegen Zwolle was de eerste helft goed, maar er zitten nog wel veel haken en ogen aan. Maar je kunt ook wel tegen Inter rise to the occasion. Het kan wel, hè?”

Mulder uitte daarnaast zorgen over het transferbeleid. “Je bent ook een beetje afhankelijk van wat voor spelers je krijgt. Dat valt ook erg tegen. Moro, dat is toch niet echt... Dolberg komt nu terug, maar dat is ook een klein beetje een zwaktebod, om weer een speler terug te halen. Dat hebben ze ook bij Traoré gedaan en dat is eigenlijk gewoon een miskleun geweest om die terug te halen.”

'Gloukh brengt geen creativiteit'

Boulahrouz sloot zich daarbij aan. “Ik denk dat hij had gehoopt dat hij op de belangrijke posities in ieder geval wel wat zwaargewichten zou krijgen. Op de nummer 6-positie hoopte hij een speler met ervaring, die een wedstrijd kan lezen, die het elftal kan sturen. Die heeft hij nu niet. Gloukh is voor redelijk veel geld gehaald. Dat is degene die voor de creativiteit moet zorgen, maar dat gebeurt niet."

Mulder reageerde: “Dat is geen creatieve voetballer, maar een fysieke speler.” Daarop vroeg Jans zich afvroeg: “Is het niet een beetje vroeg om dat al te beoordelen?”