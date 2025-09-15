De Mos komt met totaal ander geluid over CL-speelschema's PSV en Ajax

De Mos is positief gestemd over de kansen van PSV om de volgende ronde in de Champions League te halen, een gevoel dat hij bij Ajax veel minder heeft. De analist kijkt veel positiever naar het speelschema van de Eindhovenaren dan menig Nederlander.

Toen tijdens de loting bleek dat PSV gekoppeld zou gaan worden aan Leverkusen, Napoli, Liverpool, Atlético Madrid, Newcastle United en Bayern München, gaf bijna niemand een stuiver voor de overlevingskansen van Peter Bosz. De Mos is echter zeer positief gestemd, zo blijkt uit een interview met Voetbal International. Na de ongunstige loting dacht de voetbaltrainer: Het gaat nog belangrijker worden hoe het speelschema van PSV uitpakt. "En dáár heeft de club het mee getroffen.

"Als trainer kijk je naar het begin, dán wil je punten pakken voor het vertrouwen en dan kun je je later een zeperd permitteren. De eerste drie wedstrijden – Union (thuis), Leverkusen (uit) en Napoli (thuis) – geven gelijk kansen. De wedstrijd tegen Union is een must-win en dat gaat ook wel lukken. Die Belgen zijn helemaal leeggeplukt en zeker nog niet zo sterk als vorig seizoen. En bij Leverkusen moet het te doen zijn om een punt te halen." Leverkusen lijkt na het vertrek van Xabi Alonso en enkele sleutelspelers nog niet op de machine van vorig seizoen, maar Napoli is als Serie A-kampioen een niet te onderschatten tegenstander.

Ajax

Bij Ajax was de algemene opinie dat de loting relatief eenvoudig uitviel, al zijn de Amsterdammers momenteel duidelijk minder ver dan de concurrent uit Eindhoven. "Het verschil met PSV is dat Ajax geen prettige eerste drie wedstrijden heeft", stelt De Mos, die bij beide clubs aan het roer stond. De ploeg van John Heitinga neemt het thuis op tegen Internazionale, speelt uit in de heksenketel van Marseille (Stade Vélodrome) en mag dan naar Chelsea. "Normaal gesproken pakken ze daar geen punten. Dat baseer ik ook een beetje op het huidige Ajax, dat bepaald niet is meegevallen. Als je zo veel problemen in de Nederlandse competitie hebt, worden Internazionale en Marseille een probleem en ben je kansloos tegen Chelsea. Dat is een groot verschil met PSV."

Voorspelling

Sowieso heeft De Mos dus geen hoge pet op van Ajax. "Er zijn te weinig persoonlijkheden en ook de trainer en staf moeten het nog maar laten zien. Ik zie weinig aanknopingspunten. Bij PSV heb ik veel meer het idee dat ze er klaar voor zijn." Tot slot doet de trainer nog een voorspelling voor beide ploegen. "Ajax zie ik niet verder komen dan acht, negen punten. PSV gaat eindigen op twaalf, denk ik. Volgens mijn glazen bol gaan die (PSV, red.) de eerste 24 wel halen."