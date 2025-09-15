Live voetbal

'Aan deze persoon is praatgebaar van Mika Godts gericht'

Ajax-speler Mika Godts
Foto: © Imago
Dominic Mostert
15 september 2025, 22:51

Valentijn Driessen denkt te weten voor wie de ‘praatgebaren’ van Mika Godts bedoeld waren. De buitenspeler van Ajax maakte zaterdag twee doelpunten tegen PEC Zwolle (3-1) en vierde beide treffers door praatgebaren te maken met zijn handen. Driessen reageert maandagavond bij Vandaag Inside.

De journalist van De Telegraaf is te spreken over de 3-1 van Godts. De Belg nam een lange bal van Anton Gaaei feilloos aan in het strafschopgebied en schoot raak. “Dit vind ik een wereldgoal. Mooie aanname. Die jongen had natuurlijk helemaal geen toekomst meer bij Ajax, want ze hadden twee buitenspelers gekocht, drie in totaal. Hij is gewoon goed. Hij loopt daar al de hele tijd rond, en dan gaan ze allemaal spelers halen"

Johan Derksen vraagt vervolgens: “Was dat gebaar voor het bestuur, dat ze allemaal nieuwe spelers halen?” Driessen antwoordt: “Ja, honderd procent natuurlijk. Maar dat mocht hij niet zeggen. Het is natuurlijk ook naar die trainer toe, die hem een paar wedstrijden op de bank hield.”

Driessen vindt het verder jammer dat Kasper Dolberg niet mocht invallen tegen PEC. “Het lijkt toch helemaal nergens op. De hele ArenA begon over ‘Dolberg, Dolberg, Dolberg’, iedereen roepen en schreeuwen, en die blijft gewoon negentig minuten buiten de lijn.

René van der Gijp reageert: “Het was er de wedstrijd niet voor, want Ajax stond in de tweede helft onder druk.” Volgens Driessen had Heitinga ervoor kunnen kiezen Dolberg voor Weghorst te laten komen. “Er zat 35 miljoen op de bank! Alles zat op de bank. Waarvoor investeer je dan?”

