Brand bij Johan Cruijff ArenA

Brand in de Johan Cruijff ArenA, het stadion van Ajax, zorgde maandagavond voor flinke rookontwikkeling. Dat meldt het Algemeen Dagblad.

Het vuur zelf was volgens de brandweer snel onder controle, maar in de gangen onder de tribunes bleef veel rook hangen.

De melding van de brand kwam rond 20.45 uur binnen, waarna de brandweer met meerdere voertuigen uitrukte en opschaalde naar het sein ‘middelbrand’. Twee bluswagens werden ingezet om het vuur te bestrijden.

Volgens een woordvoerster ging het om een kleine brand die snel geblust kon worden. De brandweer is daarna druk bezig geweest om de rook uit het stadion te ventileren.

Wat er precies in brand heeft gestaan en wat de oorzaak is, is nog niet duidelijk. Ook over de omvang van de schade is niets bekend. Bij de brand in de Johan Cruijff ArenA raakte niemand gewond.