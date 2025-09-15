Live voetbal

Brand bij Johan Cruijff ArenA

Brand bij Johan Cruijff ArenA
Foto: © Imago
Dominic Mostert
15 september 2025, 22:01

Brand in de Johan Cruijff ArenA, het stadion van Ajax, zorgde maandagavond voor flinke rookontwikkeling. Dat meldt het Algemeen Dagblad.

Het vuur zelf was volgens de brandweer snel onder controle, maar in de gangen onder de tribunes bleef veel rook hangen.

De melding van de brand kwam rond 20.45 uur binnen, waarna de brandweer met meerdere voertuigen uitrukte en opschaalde naar het sein ‘middelbrand’. Twee bluswagens werden ingezet om het vuur te bestrijden.

Artikel gaat verder onder video

Volgens een woordvoerster ging het om een kleine brand die snel geblust kon worden. De brandweer is daarna druk bezig geweest om de rook uit het stadion te ventileren.

Wat er precies in brand heeft gestaan en wat de oorzaak is, is nog niet duidelijk. Ook over de omvang van de schade is niets bekend. Bij de brand in de Johan Cruijff ArenA raakte niemand gewond.

Neefje Barry
42 Reacties
3 Dagen lid
23 Likes
Neefje Barry
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Dat deze club met al dat wanbeleid in de spreekwoordelijke fik stond wisten we al, maar ze nemen het nu wel heel letterlijk!

12deman
316 Reacties
78 Dagen lid
297 Likes
12deman
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Sjonnie steekt de boel in de fik, hij is er klaar mee. Inter durf ie niet aan en PSV daarna kan ie niet mee omgaan.

Neefje Barry
42 Reacties
3 Dagen lid
23 Likes
Neefje Barry
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@12deman Dit past inderdaad wel in het straatje van ajax. Ze hebben al eerder met angst voor een grote nederlaag een wedstrijd laten uitstellen. Nu bang voor zondag, dus proberen ze dat ook uit te stellen door de boel in de fik te zetten. Je zal maar supporter zijn van die club...

ArnoldHoeflaak08
24 Reacties
1.085 Dagen lid
39 Likes
ArnoldHoeflaak08
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Gaaaaaap

