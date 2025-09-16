Kenneth Perez over Wout Weghorst: ‘Onsympathiek en irritant’

Door de komst van is het nog maar de vraag of zijn basisplaats behoudt bij Ajax. Bij Voetbalpraat van ESPN komt de kwestie op tafel, en komt Kenneth Perez met een aantal opvallende uitspraken.

Dolberg werd op Deadline Day (terug) naar Amsterdam gehaald om het vertrek van Brian Brobbey (naar Sunderland) op te vangen. Afgelopen zaterdag, tegen PEC Zwolle (3-1), bleef de Deen negentig minuten op de reservebank zitten en kreeg Weghorst de voorkeur, maar hoe is dat over een aantal weken?

Artikel gaat verder onder video

“Weghorst verdient nu wel krediet, toch?”, vindt Maarten Wijffels. “Wat moet hij meer doen om basisspeler te zijn bij Ajax, op het niveau van de Eredivisie in wedstrijden tegen bijvoorbeeld PEC?”, vervolgt de journalist van het Algemeen Dagblad.

Kenneth Perez denkt dat de karaktereigenschappen van Weghorst en Dolberg kunnen botsen en dat John Heitinga en zijn staf hier goed op moeten letten: “Met Dolberg heb je een totaal ander type. Dolberg is natuurlijk introvert. Als staf moet je dat goed gaan managen, dat die types niet uit de hand lopen”, zegt de oud-voetballer.

“Weghorst is natuurlijk onsympathiek”, zegt Perez vervolgens. Wouter Bouwman is het daar niet helemaal mee eens: “We weten natuurlijk niet of hij onsympathiek is. Zo komt hij toch niet over?”

De Deense analist reageert: “Ik heb het over al zijn toneel. Al die irritante dingen. Maar dat neemt niet weg dat hij het prima heeft gedaan. Alleen: het ziet er allemaal niet zo mooi uit. Ik denk dat het er bij Dolberg fraaier uitziet."