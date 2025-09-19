Chelsea-trainer sneert naar overbodige Sterling: 'Dít is pas triest'

Enzo Maresca, de Italiaanse trainer van Chelsea, heeft geen enkel medelijden met en . Het tweetal is overbodig bij The Blues en is daarom verbannen naar kleedkamer 2, maar mogen van hun trainer absoluut niet klagen over hun omstandigheden.

Sterling en Disasi mochten deze zomer allebei uitzien naar een nieuwe werkgever, maar slaagden er niet in voor het verstrijken van de deadline een nieuwe club te vinden. Onder meer Napoli, Bayer Leverkusen en Bayern München toonden afgelopen zomer nog wel interesse in Sterling, die afgelopen seizoen op huurbasis voor Arsenal speelde, maar de speler zelf wilde niet op huurbasis naar een buitenlandse club verkassen, zo schrijft The Guardian. En dus zit de 82-voudig Engels international in een uitzichtloze situatie in Londen - maar wel tegen een weeksalaris van ruim 370 duizend euro.

Omdat hij geen gebruik meer mag maken van de faciliteiten van het eerste elftal, postte Sterling begin deze week een Instagram-story waarin hij liet zien dat hij om acht uur 's avonds voor zichzelf moest trainen. De PFA (Professional Footballers' Association) greep daarop in en probeert met Chelsea overeen te komen dat Sterling en Disasi rond lunchtijd met de Onder-21 mee mogen trainen.

Maresca werd vrijdag gevraagd naar de omstandigheden van het duo, maar toont geen enkel medelijden. "Mijn vader is 75 jaar oud en heeft vijftig jaar lang als visser gewerkt, vanaf twee uur 's nachts", sprak de Italiaan. "Dat is pas triest in het leven - niet een voetballer die zijn werk op deze manier moet doen." Maresca vertelde erbij dat hij in zijn eigen loopbaan als speler in precies dezelfde situatie als Sterling en Disasi heeft gezeten. "Ik weet dat dat niet het beste gevoel is, want je wil trainen en spelen. Ik weet dat de club hen de kans geeft om zo goed te werken en dat is het enige wat ik erover kan zeggen", aldus Maresca.

"Ik kan je beloven dat dit niet alleen bij Chelsea gebeurt, maar bij elke club in de wereld. In Italië, in Spanje, in Engeland, in Frankrijk, in de Verenigde Staten, in Brazilië... Als een speler om welke reden dan ook geen oplossing kan vinden met een club dan geef je hem alles wat hij nodig heeft om te trainen en te doen wat hij moet doen. Maar als je geen onderdeel van het team bent, dan ben je geen onderdeel van het team", besloot Maresca.