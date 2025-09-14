Live voetbal 4

Engelse pers zegt precies hetzelfde over basisdebuut van Jorrel Hato

Jorrel Hato in het shirt van Chelsea
Foto: © Imago
Tijmen Gerritsen
14 september 2025

Jorrel Hato moet nog veel leren om een vaste basisspeler bij Chelsea te worden. Dat is de conclusie die verschillende Engelse media trekken na de wedstrijd tussen Brentford en Chelsea (2-2). Hato krijgt een onvoldoende voor zijn optreden als linksback bij The Blues.

The London Evening Standard geeft Hato een 4: "Het was niet de beste prestatie van Hato op linksback. Hij bracht aanvallend weinig dreiging en werd in de rust naar de kant gehaald", valt er te lezen. The Sun komt tot hetzelfde cijfer: "Het lukte hem niet om de bal te verplaatsen, zoals Cucurella dat doorgaans wel doet bij The Blues. Het was niet slecht, maar hij moet nog veel leren om op lange termijn de opvolger van de Spanjaard te worden."

The Mirror geeft Hato een 5 voor de wedstrijd in Londen: "Hato had moeite om zich aan te passen en dezelfde impact te hebben als Cucurella heeft als hij de linkerkant van het veld bestrijkt."

Het duel op bezoek bij Brentford was voor Hato het eerste Premier League-duel waarin hij vanaf het begin van de wedstrijd zijn opwachting mocht maken. Eerder viel de oud-Ajacied 22 minuten in tegen West Ham United.

Denk jij dat Jorrel Hato gaat slagen bij Chelsea?

Neefje Barry
Neefje Barry
Hij heeft sowieso in de basis nog erg veel te leren. Wist bij ajax en internationaal vaak nog niet aan te haken. Dit is echt een stap te hoog voor hem. Had beter een tussenstap naar België of Schotland kunnen maken. Bij Chelsea zal hij gaan verpieteren en al snel op een zijspoor belanden en verhuurd gaan worden. Heeft in zijn opleiding echt te weinig basisvaardigheden meegekregen.

Ztuffz83
177 Reacties
Ztuffz83
Lol, naar Belgie ook🤣. Dat is een sprong naar beneden.

Neefje Barry
Neefje Barry
@Ztuffz83 Als je naar een betere Belgische ploeg gaat, is dat vanuit het huidige ajax echt een stap vooruit.

Ome Barend
Ome Barend
Heeft natuurlijk amper ervaring.. rare keuze van Chelsea. In Madrid zijn ze heel tevreden over de speler van de maand Hancko.. gek he?

