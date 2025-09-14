Engelse pers zegt precies hetzelfde over basisdebuut van Jorrel Hato

moet nog veel leren om een vaste basisspeler bij Chelsea te worden. Dat is de conclusie die verschillende Engelse media trekken na de wedstrijd tussen Brentford en Chelsea (2-2). Hato krijgt een onvoldoende voor zijn optreden als linksback bij The Blues.

The London Evening Standard geeft Hato een 4: "Het was niet de beste prestatie van Hato op linksback. Hij bracht aanvallend weinig dreiging en werd in de rust naar de kant gehaald", valt er te lezen. The Sun komt tot hetzelfde cijfer: "Het lukte hem niet om de bal te verplaatsen, zoals Cucurella dat doorgaans wel doet bij The Blues. Het was niet slecht, maar hij moet nog veel leren om op lange termijn de opvolger van de Spanjaard te worden."

Artikel gaat verder onder video

The Mirror geeft Hato een 5 voor de wedstrijd in Londen: "Hato had moeite om zich aan te passen en dezelfde impact te hebben als Cucurella heeft als hij de linkerkant van het veld bestrijkt."

Het duel op bezoek bij Brentford was voor Hato het eerste Premier League-duel waarin hij vanaf het begin van de wedstrijd zijn opwachting mocht maken. Eerder viel de oud-Ajacied 22 minuten in tegen West Ham United.