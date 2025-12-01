Paquetá komt met opzienbarende tweet na 'domste rode kaart aller tijden'

laat van zich horen na zijn merkwaardige rode kaart in het duel tussen West Ham United en Liverpool (0-2). De Braziliaan werd binnen enkele seconden twee keer op de bon geslingerd door scheidsrechter Darren England en kon halverwege de tweede helft vertrekken. Na afloop richtte hij zijn pijlen vooral op de Engelse voetbalbond FA.

Liverpool won dankzij treffers van Alexander Isak en Cody Gakpo. Paquetá werd bij een 0-1 stand weggestuurd: hij protesteerde fel toen het spel werd stilgelegd voor een blessure en bleef te lang doorgaan. Het leverde de Braziliaan twee gele kaarten op binnen de minuut.

Artikel gaat verder onder video

Zelfs landgenoot Alisson Becker, de keeper van Liverpool, probeerde Paquetá daarvoor te behoeden, maar het mocht niet baten. Ook bij zijn aftocht bleef Paquetá cynisch applaudisseren. "Lucas Paqueta doet hier een gooi naar de domste rode kaart aller tijden. Chapeau", schreef journalist Sjoerd Mossou op X.

Op X schrijft hij: “Het is belachelijk dat je leven en carrière twee jaar lang beïnvloed worden zonder enige psychologische ondersteuning van de bond. Misschien is mijn reactie vandaag gewoon een gevolg van alles wat ik al die tijd heb moeten verdragen — en blijkbaar nog steeds moet verdragen. Sorry dat ik niet perfect ben.”

Onderzoek naar Paquetá

Paquetá werd deze zomer pas vrijgesproken in een langdurige 'spotfixing-zaak. In juli verklaarde een onafhankelijke commissie dat alle vier de aanklachten niet bewezen waren. De Brazilian zou in meerdere duels bewust geel hebben gepakt om de gokmarkt te beïnvloeden, maar bewijs daarvoor ontbrak.

Bij zijn vrijspraak zei hij: “Vanaf de eerste dag heb ik volgehouden dat ik onschuldig ben bij deze extreem ernstige beschuldigingen. Ik kan nu niet alles zeggen, maar ik ben dankbaar, en ik kan niet wachten om weer met een glimlach te spelen.”

Ook richtte hij toen een boodschap aan zijn omgeving: "Aan mijn vrouw, die mijn hand nooit losliet, aan West Ham United, aan de fans die me altijd hebben gesteund, en aan mijn familie, vrienden en juridisch team — dankjewel voor alles.”

Paquetá (28) speelt sinds 2022 bij West Ham, dat hem voor zo’n 43 miljoen euro ophaalde bij Olympique Lyonnais. In zijn eerste seizoen won hij met de club de Conference League. Door zijn rode kaart mist hij het duel met Manchester United van donderdag. Volgend weekend keert hij terug in de selectie voor het uitduel met Brighton.