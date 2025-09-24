Ajax was dichtbij aantrekken Sané: 'Hij stond hoog op het lijstje'

Alfred Nijhuis, voormalig scout van Ajax en tegenwoordig werkzaam bij Heracles Almelo, heeft bij 1Twente Voetbaltijd onthult dat Ajax zo'n twaalf jaar geleden ontzettend dichtbij de komst van was. Doordat de timing echter ongelukkig was, liepen de Amsterdammers zijn komst uiteindelijk mis.

“Ik zat twaalf of dertien jaar geleden in de Ajax-scouting. Ik begon toen net en ik zag in de B1 Sané linksbuiten spelen. Marc Overmars was technisch directeur en Sané was zeventien of achttien”, zo vertelt Nijhuis. “Ik dacht direct daar moet Dennis Bergkamp (toenmalig assistent van de hoofdmacht red.) naartoe of Marc. We hebben er ook een paar andere scouts naartoe gestuurd. Ik kende zijn vader goed, Sammy. Hij was spits, daar heb ik een paar keer tegen gespeeld. Wij hadden hem toen bij Ajax binnen kunnen trekken.”

Nijhuis vertelt dat het niet om een korte flirt met Sané ging, maar dat een transfer echt een goede mogelijkheid was. “Hij stond hoog op het lijstje, alleen de timing. Het kon niet. Je ziet dat hij twee jaar later voor zestig miljoen euro vertrok, toen begon die gekke transfertijd al. Bayern München heeft toen ook gigantisch veel betaald. Dat soort jongens zie je misschien één keer in de vijf of zes jaar.”

Sané speelde destijds in de jeugdopleiding van Schalke 04, waar hij al snel de aandacht trok met zijn sterke optredens. Uiteindelijk maakte hij de Duitse aanvaller in 2016 de overstap naar Manchester City voor 52 miljoen euro. Vier jaar later vertrok hij voor 59 miljoen naar Bayern München. Sinds dit jaar staat de aanvaller onder contract bij Galatasaray. Daarnaast is Sané ook nog Duits international en speelde hij tot dusverre zeventig interlands voor Die Mannschaft.