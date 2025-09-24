Live voetbal

Ajax was dichtbij aantrekken Sané: 'Hij stond hoog op het lijstje'

Leroy Sané in het trainingstenue van Duitsland
Foto: © Imago
2 reacties
Maurice Mazenier
24 september 2025, 08:04

Alfred Nijhuis, voormalig scout van Ajax en tegenwoordig werkzaam bij Heracles Almelo, heeft bij 1Twente Voetbaltijd onthult dat Ajax zo'n twaalf jaar geleden ontzettend dichtbij de komst van Leroy Sané was. Doordat de timing echter ongelukkig was, liepen de Amsterdammers zijn komst uiteindelijk mis.

“Ik zat twaalf of dertien jaar geleden in de Ajax-scouting. Ik begon toen net en ik zag in de B1 Sané linksbuiten spelen. Marc Overmars was technisch directeur en Sané was zeventien of achttien”, zo vertelt Nijhuis. “Ik dacht direct daar moet Dennis Bergkamp (toenmalig assistent van de hoofdmacht red.) naartoe of Marc. We hebben er ook een paar andere scouts naartoe gestuurd. Ik kende zijn vader goed, Sammy. Hij was spits, daar heb ik een paar keer tegen gespeeld. Wij hadden hem toen bij Ajax binnen kunnen trekken.”

Artikel gaat verder onder video

Nijhuis vertelt dat het niet om een korte flirt met Sané ging, maar dat een transfer echt een goede mogelijkheid was. “Hij stond hoog op het lijstje, alleen de timing. Het kon niet. Je ziet dat hij twee jaar later voor zestig miljoen euro vertrok, toen begon die gekke transfertijd al. Bayern München heeft toen ook gigantisch veel betaald. Dat soort jongens zie je misschien één keer in de vijf of zes jaar.”

Sané speelde destijds in de jeugdopleiding van Schalke 04, waar hij al snel de aandacht trok met zijn sterke optredens. Uiteindelijk maakte hij de Duitse aanvaller in 2016 de overstap naar Manchester City voor 52 miljoen euro. Vier jaar later vertrok hij voor 59 miljoen naar Bayern München. Sinds dit jaar staat de aanvaller onder contract bij Galatasaray. Daarnaast is Sané ook nog Duits international en speelde hij tot dusverre zeventig interlands voor Die Mannschaft.

➡️ Meer Ajax nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Wouter Goes in gesprek met Danny Makkelie

Steun voor Wouter Goes uit onverwachte hoek

  • Gisteren, 21:57
  • Gisteren, 21:57
Eriksen komt met heel ander geluid over terugkeer naar Ajax

Eriksen komt met heel ander geluid over terugkeer naar Ajax

  • Gisteren, 19:39
  • Gisteren, 19:39
Ajax-speler Owen Wijndal

Spaan ziet alternatief voor Wijndal in Eredivisie

  • Gisteren, 17:09
  • Gisteren, 17:09
0 2 reacties
Reageren
2 reacties
Arena
835 Reacties
43 Dagen lid
2.109 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Twaalf jaar geleden. Er valt me opeens iets in van twaalf jaar geleden, misschien moet ik dat maar eens gaan onthullen. Daar hebben mensen wat aan.

Quarlon
759 Reacties
1.093 Dagen lid
3.487 Likes
Quarlon
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ik kreeg door de kop de indruk dat het over de afgelopen transferperiode ging. Dat zou toch onverwacht zijn. Dit is inderdaad onzin om hier nu nog mee te komen

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Arena
835 Reacties
43 Dagen lid
2.109 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Twaalf jaar geleden. Er valt me opeens iets in van twaalf jaar geleden, misschien moet ik dat maar eens gaan onthullen. Daar hebben mensen wat aan.

Quarlon
759 Reacties
1.093 Dagen lid
3.487 Likes
Quarlon
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ik kreeg door de kop de indruk dat het over de afgelopen transferperiode ging. Dat zou toch onverwacht zijn. Dit is inderdaad onzin om hier nu nog mee te komen

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Leroy Sané

Leroy Sané
Galatasaray
Team: Galatasaray
Leeftijd: 29 jaar (11 jan. 1996)
Positie: AM (R, L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2024/2025
Bayern München
30
11
2023/2024
Bayern München
27
8
2022/2023
Bayern München
32
8
2021/2022
Bayern München
32
7

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
Feyenoord
6
10
16
2
PSV
6
9
13
3
Ajax
6
6
12
4
Groningen
6
3
12
5
AZ
5
5
11

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel