Spaan ziet alternatief voor Wijndal in Eredivisie

is een betere linksback dan , zo maakt Henk Spaan dinsdag duidelijk in Het Parool. De columnist is absoluut geen fan van de verdediger van Ajax en ziet dus meer in de back van AZ.

Ajax betaalde in de zomer van 2022 een bedrag van tien miljoen euro om Wijndal over te nemen van AZ. In Amsterdam kwam de verdediger niet uit de verf en in seizoen 2023/24 werd hij zelfs verhuurd. Deze voetbaljaargang krijgt de 25-jarige de kans van John Heitinga zijn kwaliteiten te laten zien, tot ongenoegen van Spaan.

Artikel gaat verder onder video

Tegen PSV (2-2) wist Wijndal niet te overtuigen en werd hij na bijna zeventig minuten gewisseld. Maandag maakte Spaan in de podcast Hard Gras al duidelijk geen voorstander van de back te zijn. “Als je Wijndal laat meespelen, speel je misschien met 10,5 man”, zei hij stellig.

In Het Parool merkt Spaan op dat De Wit namens AZ een goede wedstrijd had gespeeld tegen Feyenoord (3-3). “Sinds AZ hem oppikte bij PEC, alweer drie jaar geleden, ging hij als linksback gebukt onder de concurrentie van bijvoorbeeld Kerkez en Møller Wolfe”, klinkt het. Die concurrenten zijn inmiddels allen vertrokken. “Nu heerst De Wit als linksback en is hij, net als Kasius, een geduchte winger met een voorzet. Beter dan Wijndal, zeg ik hierbij”, maakt Spaan de vergelijking met de linksback van zijn eigen favoriete club.