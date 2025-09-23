Live voetbal

Spaan ziet alternatief voor Wijndal in Eredivisie

Ajax-speler Owen Wijndal
Foto: © Imago
Niels Hassfeld
23 september 2025, 17:09

Mees de Wit is een betere linksback dan Owen Wijndal, zo maakt Henk Spaan dinsdag duidelijk in Het Parool. De columnist is absoluut geen fan van de verdediger van Ajax en ziet dus meer in de back van AZ.

Ajax betaalde in de zomer van 2022 een bedrag van tien miljoen euro om Wijndal over te nemen van AZ. In Amsterdam kwam de verdediger niet uit de verf en in seizoen 2023/24 werd hij zelfs verhuurd. Deze voetbaljaargang krijgt de 25-jarige de kans van John Heitinga zijn kwaliteiten te laten zien, tot ongenoegen van Spaan.

Tegen PSV (2-2) wist Wijndal niet te overtuigen en werd hij na bijna zeventig minuten gewisseld. Maandag maakte Spaan in de podcast Hard Gras al duidelijk geen voorstander van de back te zijn. “Als je Wijndal laat meespelen, speel je misschien met 10,5 man”, zei hij stellig.

In Het Parool merkt Spaan op dat De Wit namens AZ een goede wedstrijd had gespeeld tegen Feyenoord (3-3). “Sinds AZ hem oppikte bij PEC, alweer drie jaar geleden, ging hij als linksback gebukt onder de concurrentie van bijvoorbeeld Kerkez en Møller Wolfe”, klinkt het. Die concurrenten zijn inmiddels allen vertrokken. “Nu heerst De Wit als linksback en is hij, net als Kasius, een geduchte winger met een voorzet. Beter dan Wijndal, zeg ik hierbij”, maakt Spaan de vergelijking met de linksback van zijn eigen favoriete club.

Wat Wijndal betreft vind ik dat Spaan wel gelijk heeft. Die jongen voldoet niet, is te matig. Hopelijk kan Ajax bij de komende transferperiode weer wat spelers aantrekken die wél de kwaliteit hebben.

kameraden, voor 15 mln denk ik wel dat je Mees kan overnemen. Moet ie wel willen want Ajax dat is sportief toch wel wat stapjes terug. Beter is dat Ajax zelf een LB opleid. Maar dan moet je wel skills hebben en die zijn ze kwijtgeraakt. Kortom natuurlijk kunnen we betere voetballers noemen die beter zijn dan dit huidige elftal, niet zo moeilijk erg makkelijk. Maar Ajax kan ze niet kopen en niet opleiden, dus zul je moeten roeien met de riemen die ze hebben en dat is niet veel, klopt. Dus verwacht er dan ook niks van.

Owen Wijndal

Owen Wijndal
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 25 jaar (28 nov. 1999)
Positie: V (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
6
0
2024/2025
Ajax
10
0
2023/2024
Ajax
2
0
2023/2024
Antwerp
29
1

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
Feyenoord
6
10
16
2
PSV
6
9
13
3
Ajax
6
6
12
4
Groningen
6
3
12
5
AZ
5
5
11

