Basisspeler Ajax krijgt veeg uit de pan: 'Met hem speel je met 10,5 man'

voegt bar weinig toe aan het huidige Ajax. Dat is de mening van Henk Spaan en Frans Thomèse. Volgens beide heren had de linksback ook op de bank kunnen blijven zitten.

PSV-Ajax was een wedstrijd die niet bol stond van de kwaliteit, maar door de vele fouten en de aanvalslust toch een vermakelijk karakter kreeg. De Eindhovenaren kwamen twee keer op voorsprong, maar konden de winst niet over de streep trekken. Het was uiteindelijk Oscar Gloukh die Ajax de 2-2 bezorgde in de laatste minuut.

Artikel gaat verder onder video

Aan beide kanten waren er spelers die goed en minder speelden. Bij de Hard Gras Podcast wordt Wijndal er vooral uitgelicht. De linksback, die in 2022 voor tien miljoen werd opgepikt bij AZ, is na het vertrek van Jorrel Hato basisspeler geworden onder John Heitinga, maar overtuigt vaker niet dan wel. Tegen PSV, waar hij niet zijn beste wedstrijd speelde, werd hij na een dik uur gewisseld. "Die had je net zo goed op de bank kunnen laten zitten, dat had geen verschil gemaakt", opent Thomèse het vuur. "Als je Wijndal laat meespelen, speel je misschien met 10,5 man", voegt Spaan toe.

De heren in de studio bespreken dan waarom Wijndal toch steeds in de basis staat en oordelen dat Youri Baas, Jorthy Mokio en nog wat anderen onbenoemde spelers van Ajax het beter zouden doen dan de voormalige AZ-speler. Frank van der Lende, die ook bij de podcast aanwezig is, plaatste zondag een tweet met de woorden: 'Wissel Wijndal voor altijd'. "Die werd heel veel geliket", stelt de radiopresentator. "Het is als Ajacied zo pijnlijk en frustrerend om hem in je elftal te hebben."