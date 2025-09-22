Basisspeler Ajax krijgt veeg uit de pan: 'Met hem speel je met 10,5 man'

Owen Wijndal voegt bar weinig toe aan het huidige Ajax. Dat is de mening van Henk Spaan en Frans Thomèse. Volgens beide heren had de linksback ook op de bank kunnen blijven zitten.
PSV-Ajax was een wedstrijd die niet bol stond van de kwaliteit, maar door de vele fouten en de aanvalslust toch een vermakelijk karakter kreeg. De Eindhovenaren kwamen twee keer op voorsprong, maar konden de winst niet over de streep trekken. Het was uiteindelijk Oscar Gloukh die Ajax de 2-2 bezorgde in de laatste minuut.
Aan beide kanten waren er spelers die goed en minder speelden. Bij de Hard Gras Podcast wordt Wijndal er vooral uitgelicht. De linksback, die in 2022 voor tien miljoen werd opgepikt bij AZ, is na het vertrek van Jorrel Hato basisspeler geworden onder John Heitinga, maar overtuigt vaker niet dan wel. Tegen PSV, waar hij niet zijn beste wedstrijd speelde, werd hij na een dik uur gewisseld. "Die had je net zo goed op de bank kunnen laten zitten, dat had geen verschil gemaakt", opent Thomèse het vuur. "Als je Wijndal laat meespelen, speel je misschien met 10,5 man", voegt Spaan toe.
De heren in de studio bespreken dan waarom Wijndal toch steeds in de basis staat en oordelen dat Youri Baas, Jorthy Mokio en nog wat anderen onbenoemde spelers van Ajax het beter zouden doen dan de voormalige AZ-speler. Frank van der Lende, die ook bij de podcast aanwezig is, plaatste zondag een tweet met de woorden: 'Wissel Wijndal voor altijd'. "Die werd heel veel geliket", stelt de radiopresentator. "Het is als Ajacied zo pijnlijk en frustrerend om hem in je elftal te hebben."
Baas moet je daar niet weghalen !! Doordat Baas wegviel einde vorig seizoen hebben we de titel weggegeven .Snap niet dat ze geen linksback hebben aangetrokken zat er toch dikin dat Hato wegging en om nou die Wijndal als optie te hebben is wel heel dom .
@Neesje, wij hebben Sutalo en Itakura. Beiden zijn internationals en spelen daar altijd. Ik vind dat ze bij Ajax ook zo veel mogelijk moeten spelen. Dan heb je ook nog Bouwman achter de hand die zijn minuten ook zo veel mogelijk moet maken. Baas en Wijndal kunnen dan met elkaar rouleren.
Kameraden maakt geen flikker uit wat het strijdplan van Heitinga is of wie hij opstelt. Geen spitsen en hij speelt pardoes gelijk. Had ie zelf nooit bedacht omdat hij weet dat Glouk in een driemans middenveld en Dolberg in de spits veel te risicovol is. Dat de selectie vol gaten zit en ze geen keuze durven maken voor zelf opleiden en wat later succes of kopen om de zaak te verbloemen is een splijtzwam welke door het bestuur en achterban de club richting de 6de plek op de ranglijst kan brengen. AZ tweede op de ranglijst weet dat de route langer is maar na woensdag verwacht ik dat ze die positie nog wel eens heel lang kunnen vasthouden. PSV kopen kopen kopen zonder kijken kan dat financieel niet meer compenseren. Ajax komt dan voor een onmogelijke taak want zowel financieel als opleiding zijn ze niet meer leading
