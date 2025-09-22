Live voetbal

Basisspeler Ajax krijgt veeg uit de pan: 'Met hem speel je met 10,5 man'

Owen Wijndal Ajax
Foto: © Imago
7 reacties
Mingus Niesten
22 september 2025, 16:31   Bijgewerkt: 17:32

Owen Wijndal voegt bar weinig toe aan het huidige Ajax. Dat is de mening van Henk Spaan en Frans Thomèse. Volgens beide heren had de linksback ook op de bank kunnen blijven zitten.

PSV-Ajax was een wedstrijd die niet bol stond van de kwaliteit, maar door de vele fouten en de aanvalslust toch een vermakelijk karakter kreeg. De Eindhovenaren kwamen twee keer op voorsprong, maar konden de winst niet over de streep trekken. Het was uiteindelijk Oscar Gloukh die Ajax de 2-2 bezorgde in de laatste minuut.

Artikel gaat verder onder video

Aan beide kanten waren er spelers die goed en minder speelden. Bij de Hard Gras Podcast wordt Wijndal er vooral uitgelicht. De linksback, die in 2022 voor tien miljoen werd opgepikt bij AZ, is na het vertrek van Jorrel Hato basisspeler geworden onder John Heitinga, maar overtuigt vaker niet dan wel. Tegen PSV, waar hij niet zijn beste wedstrijd speelde, werd hij na een dik uur gewisseld. "Die had je net zo goed op de bank kunnen laten zitten, dat had geen verschil gemaakt", opent Thomèse het vuur. "Als je Wijndal laat meespelen, speel je misschien met 10,5 man", voegt Spaan toe.

De heren in de studio bespreken dan waarom Wijndal toch steeds in de basis staat en oordelen dat Youri Baas, Jorthy Mokio en nog wat anderen onbenoemde spelers van Ajax het beter zouden doen dan de voormalige AZ-speler. Frank van der Lende, die ook bij de podcast aanwezig is, plaatste zondag een tweet met de woorden: 'Wissel Wijndal voor altijd'. "Die werd heel veel geliket", stelt de radiopresentator. "Het is als Ajacied zo pijnlijk en frustrerend om hem in je elftal te hebben."

ERIMIR
3.619 Reacties
442 Dagen lid
37.957 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Baas kan goed op die positie spelen, als Wijndal niet snel verbetert.

Neesje
1.562 Reacties
1.091 Dagen lid
8.688 Likes
Neesje
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Baas moet je daar niet weghalen !! Doordat Baas wegviel einde vorig seizoen hebben we de titel weggegeven .Snap niet dat ze geen linksback hebben aangetrokken zat er toch dikin dat Hato wegging en om nou die Wijndal als optie te hebben is wel heel dom .

ERIMIR
3.619 Reacties
442 Dagen lid
37.957 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Neesje, wij hebben Sutalo en Itakura. Beiden zijn internationals en spelen daar altijd. Ik vind dat ze bij Ajax ook zo veel mogelijk moeten spelen. Dan heb je ook nog Bouwman achter de hand die zijn minuten ook zo veel mogelijk moet maken. Baas en Wijndal kunnen dan met elkaar rouleren.

CG
2.398 Reacties
790 Dagen lid
13.297 Likes
CG
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Niet alleen Wijndal voegt niets toe aan Ajax, toch wel méér lijkt mij. Minimaal vier andere spelers ook erbij? !!

❌❌❌
145 Reacties
45 Dagen lid
306 Likes
❌❌❌
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Wie moet je er anders neerzetten? Ajax heeft geen vervanging voor wijndal.

Arena
808 Reacties
42 Dagen lid
2.042 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Even ongeacht over wie je er dan wél moet neerzetten: ik ben geen fan van Wijndal. Komt echt tekort in mijn ogen. Toen ze hem binnenboord haalden vond ik hem al niet goed genoeg.

12deman
406 Reacties
85 Dagen lid
333 Likes
12deman
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Kameraden maakt geen flikker uit wat het strijdplan van Heitinga is of wie hij opstelt. Geen spitsen en hij speelt pardoes gelijk. Had ie zelf nooit bedacht omdat hij weet dat Glouk in een driemans middenveld en Dolberg in de spits veel te risicovol is. Dat de selectie vol gaten zit en ze geen keuze durven maken voor zelf opleiden en wat later succes of kopen om de zaak te verbloemen is een splijtzwam welke door het bestuur en achterban de club richting de 6de plek op de ranglijst kan brengen. AZ tweede op de ranglijst weet dat de route langer is maar na woensdag verwacht ik dat ze die positie nog wel eens heel lang kunnen vasthouden. PSV kopen kopen kopen zonder kijken kan dat financieel niet meer compenseren. Ajax komt dan voor een onmogelijke taak want zowel financieel als opleiding zijn ze niet meer leading

Owen Wijndal

Owen Wijndal
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 25 jaar (28 nov. 1999)
Positie: V (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
6
0
2024/2025
Ajax
10
0
2023/2024
Ajax
2
0
2023/2024
Antwerp
29
1

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
Feyenoord
6
10
16
2
PSV
6
9
13
3
Ajax
6
6
12
4
Groningen
6
3
12
5
AZ
5
5
11

Complete Stand

