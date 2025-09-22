Heitinga oogst lof na 'meesterzet'

Ajax-trainer John Heitinga oogst lof voor het feit dat hij in de topper tegen PSV inbracht voor . Bij Dit was het Weekend noemt presentator Wouter Bouwman dit een 'meesterzet' en volgens Kees Kwakman kantelde de wedstrijd door deze omzetting in het voordeel van Ajax.

PSV en Ajax waren zondagmiddag in het Philips Stadion aan elkaar gewaagd en speelden uiteindelijk na negentig minuten voetbal met 2-2 gelijk. Waar de Amsterdammers voorzichtig begonnen aan de wedstrijd, daar kwamen ze in de tweede helft beter voor de dag. Dit had naar alle waarschijnlijkheid te maken met de wissel van Gloukh voor Dolberg. De Deense spits kon vanwege een buikwandblessure niet verder spelen, en door de absentie van Wout Weghorst moest Heitinga puzzelen om het gat op te vullen. Dit deed hij dus met de Israëlische creatieveling.

"Dolberg, die we totaal niet hebben gezien, werd gewisseld en Heitinga bracht Gloukh als spits. Maar, zoals we dat dan zo mooi zeggen, als 'valse spits'", steekt Kwakman van wal. "Want hij heeft niet echt in de spits gelopen. Hij was diegene die het spel naar zich toe trok. Als Gloukh uit de spits was, dan waren er anderen die opdoken in de spitspositie. Dat draaide echt de wedstrijd voor Ajax."

"Als je kijkt naar zijn balcontacten: hij had 42 balcontacten en dat was niet zo heel veel in de spitspositie, maar over het hele veld. In vergelijking met Dolberg: die had zestien balcontacten. Hij is ook een spits die wacht tot hij bediend wordt. Dat was wel het verschil waardoor Ajax het spel wat meer naar zich toe trok. We hebben ook een Gloukh gezien waarvan we van te voren al hadden gedacht: hé, dat is een goede speler voor Ajax."

Perez constateert vervolgens al lachend dat Gloukh echt multifunctioneel is. "Dus hij kan én linksbuiten, én op tien, én op rechtsbuiten én in de spits spelen." Vervolgens haakt Kwakman daarop in. "Ik denk dat hij in ieder geval wel heeft aangetoond dat hij centraal op het veld moet spelen. Dat dat gewoon zijn positie is. Daar kwam hij vandaag in ieder geval uitstekend uit de verf."

Is het experiment met Gloukh voor herhaling vatbaar?

Waar Heitinga er wel voor openstaat om vaker gebruik te maken van Gloukh als valse spits, daar denkt Perez niet dat het voor herhaling vatbaar is. "Je moet noodgedwongen wel iets doen als je geen andere spits hebt", stelt hij. "Nu pakte het goed uit. Alleen dat is momentopname in een wedstrijd die zich op deze manier ontvouwde."

"Maar als je daarmee begint zal je misschien wel klachten horen van: er staat niemand in de spits als we moeten afwerken. Dan is er ook een hele andere dynamiek in het elftal. Dan moeten de buitenspelers veel meer aan de binnenkant komen achter de spits en dan moet Klaassen eroverheen. Dat is een ander soort spel, maar dat zal je moeten bespreken en duidelijk moeten maken. Want deze jongen zal nooit in de spits blijven staan", besluit Perez.