Heitinga keihard aangepakt na bizar antwoord op persconferentie

John Heitinga van Ajax
Foto: © NOS
Niels Hassfeld
22 september 2025, 10:04

John Heitinga kan niet omgaan met de pers, zo concludeert men bij Studio Voetbal. De trainer van Ajax weigerde na het duel met PSV (2-2) een vraag te beantwoorden, omdat hij eerder ook al een vergelijkbare vraag had gekregen. Marcel van Roosmalen stelt dat Heitinga de pers behandelt als ‘kleuters die niet goed hebben opgelet bij de uitleg’, terwijl Theo Janssen hem een ‘robot’ noemt.

Na afloop van PSV - Ajax kreeg Heitinga op de persconferentie de vraag of Wout Weghorst vanaf nu de tweede keuze is in de spits bij Ajax. Hoewel de aanvaller ontbrak in Eindhoven door een blessure, gaf de oefenmeester voor de wedstrijd aan dat Kasper Dolberg hoe dan ook in de basis was begonnen. “Moet ik deze vraag serieus beantwoorden?”, reageert Heitinga, waarop de journalist aangeeft dat dit niet hoeft. “Dan ga ik ‘m niet beantwoorden. Ik heb hier al een aantal keren, in een aantal persconferenties, antwoord op gegeven.”

Van Roosmalen stelt dat Heitinga zich gedraagt alsof hij lesgeeft aan ‘een zaal met kleuters’. “Zelf houd ik er niet van om zo benaderd te worden”, stelt de verslaggever van NRC. “Ik vind dat de journalist heel vriendelijk zijn vraag stelt en dan word je te kijk gezet alsof je niet goed hebt opgelet bij de uitleg. Maar hij is zelf ook niet geniaal, met wat hij allemaal presteert”, sneert Van Roosmalen.

Heitinga reageert 'als een robot' op vragen

Janssen is het ermee eens dat Heitinga niet goed omgaat met de pers. “Het nadeel van trainer zijn, is dat je heel vaak dezelfde vragen moet beantwoorden. Dat hoort bij je vak”, stelt de analist. “Als je iedere keer zegt dat je een vraag al hebt beantwoord en iemand het maar terug moet kijken, is dat niet de juiste manier. Je verkoopt Ajax, dus je bent het boegbeeld van de club. Dan kun je wel wat losser en soepeler reageren.”

Volgens Janssen zou het kunnen dat Heitinga een goede veldtrainer is, maar heeft de trainer van Ajax veel moeite om de ‘spreekbuis’ van de club te zijn. “Je kunt altijd wel een momentje uit zijn interviews en persconferenties halen. Hij is gewoon niet soepel”, constateert de voormalig speler van onder meer Ajax en Vitesse. “Het is net alsof hij overal over moet nadenken en het moet laten landen. Hij komt over als een robot.”

