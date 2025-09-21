Van Hooijdonk kritisch op Ajax-parel: 'Hij is gewoon laks. Dat kan je duur komen te staan'

Pierre van Hooijdonk is kritisch op het spel van in de topper tussen PSV en Ajax (2-2). De Belg was 'laks' in het meeverdedigen, waardoor zijn directe tegenstander Sergiño Dest continu gevaar kon stichten, zo zegt Pi-Air in Studio Voetbal.

De twintigjarige Godts was vorig weekend nog de uitblinker aan Ajax-zijde tegen PEC Zwolle, dat door twee goals van de linksbuiten met 3-1 werd verslagen in de Johan Cruijff ArenA. Midweeks miste hij een opgelegde kans in het Champions League-duel met Internazionale, dat mede daardoor met 0-2 zegevierde in Amsterdam. Zondag stond Godts in het Philips Stadion tegenover Dest, de bij Ajax opgeleide rechtsback van PSV.

Gevraagd naar de speler waarmee Ajax in de topper de meeste moeite mee had, komt Van Hooijdonk op Dest uit. "Hij was misschien wel weer dé beste speler bij PSV", zegt de oud-spits. "Hij stond tegenover Godts. Dat is bij Ajax op dit moment ook een hele belangrijke speler, alleen die moest ontzettend veel verdedigen. Dat is niet zijn favoriete bezigheid. Dus aan die linkerkant van Ajax, die rechterkant van PSV, kwamen ze zo vaak door."

"Godts is gewoon laks. Dat kan je duur komen te staan. De buitenspelers van tegenwoordig verdedigen echt overal mee", vervolgt Van Hooijdonk zijn betoog. Presentator Sjoerd van Ramshorst vraagt vervolgens of Ajax-trainer John Heitinga dan beter voor de Spanjaard Raúl Moro had kunnen kiezen. "Die is aanvallend weer niet van het kaliber-Godts", meent Van Hooijdonk echter. "Dit zijn de dingen die Godts de eerste helft niet goed deed, waardoor Ajax mede in de problemen kwam. Maar net voor rust was hij betrokken bij een redelijk grote kans, dat deed hij hartstikke goed maar die schoot hij te wild over. En in de tweede helft heeft hij nog drie hele goede mogelijkheden gekregen. Met zijn creativiteit en zijn acties was hij wel één van de beste Ajax-spelers."