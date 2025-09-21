Ajacied doet aan werkweigering tegen PSV: 'Schaam je diep'

moet het zondagmiddag gigantisch ontgelden. De middenvelder van de Amsterdammers zag er zéér slecht uit bij de 1-0 van PSV in de topper tegen Ajax. Taylor liet doelpuntenmaker Ismael Saibari vogelvrij de openingstreffer binnenkoppen.

Op sociale media regent het kritiek in de richting van Taylor, die toch een van de belangrijkste spelers van het huidige Ajax is. Op het moment dat PSV via Ivan Perisic een voorzet wilde geven stond de Ajacied naast Saibari opgesteld, maar een paar seconden later was hij hem volledig kwijt.

Een uitstekende loopactie van Saibari, maar vooral ook dramatisch verdedigt van Taylor. En dat krijgt hij te horen van de boze Ajax-supporters op sociale media: "Taylor, schaam je diep", schrijft een Ajacied op X. "Taylor laat hem lekker lopen. Lijkt wel matchfixing zo slecht", schrijft een ander.

Ook journalist Willem Vissers van De Volkskrant richt zijn kritiek na de openingstreffer van PSV op de middenvelder van Ajax: "Ach, laat maar lopen, denkt Taylor", schrijft hij op X.

Bekijk hieronder hoe Saibari wegliep uit de rug van Taylor: