Nieuwe Virgil van Dijk gespot bij Ajax: ‘Kan je gewoon 60 miljoen euro voor krijgen, ongekend’

Virgil van Dijk in de Johan Cruijff ArenA
Foto: © Imago/realtimes
Luuk van Grinsven
20 september 2025, 11:59

Fans van Ajax raken niet uitgepraat over Marvyn Muzungu na zijn debuut namens Jong Ajax tegen Willem II (1-0 nederlaag). De zeventienjarige verdediger, die een maand geleden overkwam van AJ Auxerre, kende een fantastisch debuut in het shirt van de Amsterdamse beloftenploeg.

De grote en sterke verdediger maakte zijn opwachting in het hart van de defensie en speelde een sterke wedstrijd. Hoewel Jong Ajax met 1-0 ten onder ging in Tilburg, hield Muzungu zich uitstekend staande. Na afloop van het duel krijgt hij grote complimenten van zijn trainer, Willem Weijs: “Hij verdedigde hard, speelde goed z’n duels en had aan de bal een goede bijdrage met z’n passing”, zegt de oefenmeester tegenover AjaxShowtime.

“Als je dan in deze wedstrijd en in dit stadion ineens voor de leeuwen wordt gegooid, kun je daar niks anders dan lof voor hebben”, vervolgt Weijs.

Ook fans van de Amsterdamse voetbalclub raken niet uitgepraat over het debuut van Muzungu. “Ongekend werk van Marijn Beuker. Chapeau”, stelt de een op X. “Ik lieg niet wanneer ik zeg dat Muzungu de nieuwe Virgil van Dijk is”, zegt de ander. Weer iemand anders denkt dat de Fransman, met de juiste begeleiding zestig miljoen euro gaat opleveren. “Hij heeft echt een Premier League-bouw: lang, sterk, snel en goed aan de bal.”

Muzungu is sinds 5 augustus speler van (Jong) Ajax. De Fransman ligt tot medio 2028 vast in de Johan Cruijff ArenA.

