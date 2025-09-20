Henk Spaan wijst één speler aan: ‘Ajax moet doodsbang voor hem zijn’

Henk Spaan denkt dat Ajax zondagmiddag rekening moet houden met , zo vertelt hij in Het Parool. De journalist twijfelt of Anton Gaaei in staat is om de buitenspeler van PSV in bedwang te houden.

PSV en Ajax nemen het zondagmiddag tegen elkaar op in de topper in de VriendenLoterij Eredivisie. Spaan weet nu al dat Van Bommel, die afgelopen zomer voor zo’n vijftien miljoen euro de overstap maakte van AZ naar PSV, een plaag gaat zijn voor de verdediging van de Amsterdammers.

Artikel gaat verder onder video

“De speler voor wie Ajax doodsbang zou moeten zijn is de aparte Ruben van Bommel, die zich tijdens een wedstrijd waarop hij in het begin zijn stempel drukt met dribbels en schoten gaandeweg begint te vervelen”, begint de presentator duidelijk.

“Ik weet niet of Gaaei hem aankan, vermoedelijk wordt het op die flank problematisch”, maakt Spaan zich vervolgens grote zorgen. Van Bommel is uitstekend begonnen aan zijn periode bij PSV. De buitenspeler maakte in zijn eerste zes wedstrijden vier doelpunten, waarvan één afgelopen dinsdag tegen Union SG in de Champions League (1-3 nederlaag).