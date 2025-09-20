Live voetbal

Henk Spaan wijst één speler aan: ‘Ajax moet doodsbang voor hem zijn’

John Heitinga als trainer van Ajax
Foto: © Imago
0 reacties
Luuk van Grinsven
20 september 2025, 10:23

Henk Spaan denkt dat Ajax zondagmiddag rekening moet houden met Ruben van Bommel, zo vertelt hij in Het Parool. De journalist twijfelt of Anton Gaaei in staat is om de buitenspeler van PSV in bedwang te houden.

PSV en Ajax nemen het zondagmiddag tegen elkaar op in de topper in de VriendenLoterij Eredivisie. Spaan weet nu al dat Van Bommel, die afgelopen zomer voor zo’n vijftien miljoen euro de overstap maakte van AZ naar PSV, een plaag gaat zijn voor de verdediging van de Amsterdammers.

Artikel gaat verder onder video

“De speler voor wie Ajax doodsbang zou moeten zijn is de aparte Ruben van Bommel, die zich tijdens een wedstrijd waarop hij in het begin zijn stempel drukt met dribbels en schoten gaandeweg begint te vervelen”, begint de presentator duidelijk.

“Ik weet niet of Gaaei hem aankan, vermoedelijk wordt het op die flank problematisch”, maakt Spaan zich vervolgens grote zorgen. Van Bommel is uitstekend begonnen aan zijn periode bij PSV. De buitenspeler maakte in zijn eerste zes wedstrijden vier doelpunten, waarvan één afgelopen dinsdag tegen Union SG in de Champions League (1-3 nederlaag).

➡️ Meer Ajax nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Jan Mulder, Peter Bosz en Joey Veerman

Jan Mulder maakt gehakt van PSV van Peter Bosz: 'Een club die zelden iets bereikt'

  • Gisteren, 22:58
  • Gisteren, 22:58
John Heitinga Ajax

Ajax wordt dit jaar geen kampioen: 'PSV en Feyenoord zijn in alles sterker'

  • Gisteren, 21:46
  • Gisteren, 21:46
Kieft: Er faalt maar één iemand bij Ajax en dat is niet John Heitinga

Kieft: Er faalt maar één iemand bij Ajax en dat is niet John Heitinga

  • Gisteren, 21:15
  • Gisteren, 21:15
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

PSV - Ajax

PSV
14:30
Ajax
1,78
4,10
4,40
Wordt gespeeld op 21 sep. 2025
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Ruben van Bommel

Ruben van Bommel
PSV
Team: PSV
Leeftijd: 21 jaar (3 aug. 2004)
Positie: AM, A (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
PSV
5
3
2024/2025
Jong AZ
1
2
2024/2025
AZ
26
4
2023/2024
Jong AZ
1
1

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
Feyenoord
5
10
15
2
PSV
5
9
12
3
Ajax
5
6
11
4
AZ
4
5
10
5
NEC
5
8
9

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel