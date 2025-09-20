Hélène Hendriks weet: ‘Ajax wilde hém als trainer, maar hij wilde dat niet’

Volgens Hélène Hendriks was John Heitinga in eerste instantie niét de eerste keuze als nieuwe hoofdtrainer van Ajax, zo vertelt de presentatrice vrijdagavond bij Vandaag Inside. Na het vertrek van Francesco Farioli klopten de Amsterdammers aan bij een andere optie: “Maar hij wilde niet”, weet Hendriks.

Heitinga is sinds afgelopen zomer hoofdtrainer van Ajax, maar maakt nog allesbehalve een goede indruk. Dat de oud-verdediger überhaupt voor de groep van de Amsterdammer staat, is voor Johan Derksen volstrekt onbegrijpelijk. “Het is heel dom geweest. Het is het verhaal van: we willen een Ajacied. Het is inderdaad een Ajacied, maar Johnny Heitinga…”, verzucht de voormalig linksback van onder meer SC Veendam.

“Er had nooit iemand op het idee gekomen om die man trainer van Ajax te maken. Hij heeft namelijk niet de personality van een hoofdtrainer”, gaat de bekendste inwoner van Grolloo verder. De andere tafelgasten van Vandaag Inside zijn het eens: “Hij zat toch hartstikke mooi bij Liverpool?”, stelt Derksen vervolgens.

Hendriks haakt in: “Volgens mij wilden ze Keizer ook als hoofdtrainer, maar wilde Marcel Keizer dat niet. Als Ajax zou verliezen komende zondag, dan is het heel interessant om te kijken hoe Heitinga daar mentaal mee omgaat. Je kunt je dan heel snel een beetje terugtrekken en onzeker worden”, weet de presentatrice. Ajax neemt het komende zondag in het Philips Stadion op tegen landskampioen PSV.