Hélène Hendriks weet: ‘Ajax wilde hém als trainer, maar hij wilde dat niet’

Volgens Hélène Hendriks was John Heitinga in eerste instantie niét de eerste keuze als nieuwe hoofdtrainer van Ajax, zo vertelt de presentatrice vrijdagavond bij Vandaag Inside. Na het vertrek van Francesco Farioli klopten de Amsterdammers aan bij een andere optie: “Maar hij wilde niet”, weet Hendriks.
Heitinga is sinds afgelopen zomer hoofdtrainer van Ajax, maar maakt nog allesbehalve een goede indruk. Dat de oud-verdediger überhaupt voor de groep van de Amsterdammer staat, is voor Johan Derksen volstrekt onbegrijpelijk. “Het is heel dom geweest. Het is het verhaal van: we willen een Ajacied. Het is inderdaad een Ajacied, maar Johnny Heitinga…”, verzucht de voormalig linksback van onder meer SC Veendam.
“Er had nooit iemand op het idee gekomen om die man trainer van Ajax te maken. Hij heeft namelijk niet de personality van een hoofdtrainer”, gaat de bekendste inwoner van Grolloo verder. De andere tafelgasten van Vandaag Inside zijn het eens: “Hij zat toch hartstikke mooi bij Liverpool?”, stelt Derksen vervolgens.
Hendriks haakt in: “Volgens mij wilden ze Keizer ook als hoofdtrainer, maar wilde Marcel Keizer dat niet. Als Ajax zou verliezen komende zondag, dan is het heel interessant om te kijken hoe Heitinga daar mentaal mee omgaat. Je kunt je dan heel snel een beetje terugtrekken en onzeker worden”, weet de presentatrice. Ajax neemt het komende zondag in het Philips Stadion op tegen landskampioen PSV.
Heitinga is niet de ideale trainer, maar dat zou Keizer voor mij ook niet geweest zijn. Zelfs Farioli vond ik niet ideaal, maar heeft de club wel flink vooruit geholpen. Na trainers als van Gaal, ten Hag (periode Ajax) en nog een paar andere zie ik geen enkele echte toptrainer meer in Nederland. Niet bij Ajax maar ook niet bij andere clubs. Ze zijn allemaal een beetje "het gaat wel". Meer niet.
Kameraden Ajax speelt zo gelijk dat is het beste, het moet gewoon nog een tijdje doorgaan deze mismatch. Totdat ze 6de staan in de winterstop, Advocaat komt dan een Fariolitje doen en de laatste centen worden op de transfermarkt uitgegeven. Helpt allemaal niet natuurlijk maar volgend jaar komt het bericht dat ze vol op de jeugd inzetten en Reiziger de nieuwe trainer wordt. Gaan ze Feyenoord nadoen met het verschil dat Feyenoord cl abonnement heeft genomen zowel sportief als financieel. De positie waar Feyenoord de afgelopen 30 jaar gemiddeld in heeft gezeten is Ajax totaal vreemd. Dus ze moeten alles leren van een kleine portemonnee en dat niemand bij Ajax wil komen spelen. Kortom vorig jaar 10 stappen vooruit, wat werkelijk ongehoord was, behalve bij Ajaxieden waar realiteit volkomen vreemd is. En de komende decennia 30 stappen terug. Nog even en niemand heeft het nog over Ajax
