Live voetbal

Kieft gruwelt van een ding bij Ajax: ‘Echt vreselijk’

Wim Kieft met Ajax-logo
Foto: © Talpa/Realtimes
0 reacties
Niels Hassfeld
20 september 2025, 08:25

Wim Kieft had een enorme hekel aan één aspect van het spelen bij Ajax, zo vertelt hij in Casa di Beau. De oud-spits doorliep zijn jeugdopleiding bij de Amsterdammers en kreeg dan een grote voetbaltas waar heel groot ‘Ajax’ op stond. Hij vond het ‘echt vreselijk’ om daarmee in de tram te zitten.

Kieft begon op zijn achtste samen met een klasgenootje met voetballen. Waar hij zelf niet het idee had dat hij uitblonk, zag Ajax het wel in hem zitten. De spits maakte toen de overstap naar de jeugdopleiding van de Amsterdammers, waar hij het uiteindelijk tot 117 wedstrijden in het eerste elftal schopte. Daarin was hij 78 keer trefzeker en gaf hij twaalf assists.

Artikel gaat verder onder video

In de jeugdopleiding speelde Kieft altijd al in de eerste elftallen van zijn leeftijdsklasse. Dat deed hem goed. “Wat je natuurlijk hebt, als je ergens goed in bent, dan heb je iets meer aanzien”, begint de voormalig voetballer in Casa di Beau. “Dat voel je ook. Dat gaf op voetbalgebied iets meer zelfvertrouwen.”

Daarbuiten bleef Kieft lang best onzeker. Hij vond het dan ook helemaal niks om op te scheppen over het feit dat hij voetballer was. “We kregen altijd een voetbaltas van Ajax”, blikt hij terug. “Zo’n hele grote tas en daar stond dan heel groot ‘AJAX’ op. Daar moest ik mee de tram in elke keer en dat vond ik echt vreselijk. ‘Speel jij bij Ajax of zo’, gingen ze dan zeggen. Dat vond ik niet fijn.”

➡️ Meer Ajax nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
John Heitinga Ajax

Ajax wordt dit jaar geen kampioen: 'PSV en Feyenoord zijn in alles sterker'

  • Gisteren, 21:46
  • Gisteren, 21:46
Kieft: Er faalt maar één iemand bij Ajax en dat is niet John Heitinga

Kieft: Er faalt maar één iemand bij Ajax en dat is niet John Heitinga

  • Gisteren, 21:15
  • Gisteren, 21:15
Oscar Gloukh op de tribune bij Ajax

Zorgelijk: Oscar Gloukh vormt een groot gevaar voor heel Ajax

  • Gisteren, 20:05
  • Gisteren, 20:05
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
Feyenoord
5
10
15
2
PSV
5
9
12
3
Ajax
5
6
11
4
AZ
4
5
10
5
NEC
5
8
9

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel