Kieft gruwelt van een ding bij Ajax: ‘Echt vreselijk’

Wim Kieft had een enorme hekel aan één aspect van het spelen bij Ajax, zo vertelt hij in Casa di Beau. De oud-spits doorliep zijn jeugdopleiding bij de Amsterdammers en kreeg dan een grote voetbaltas waar heel groot ‘Ajax’ op stond. Hij vond het ‘echt vreselijk’ om daarmee in de tram te zitten.

Kieft begon op zijn achtste samen met een klasgenootje met voetballen. Waar hij zelf niet het idee had dat hij uitblonk, zag Ajax het wel in hem zitten. De spits maakte toen de overstap naar de jeugdopleiding van de Amsterdammers, waar hij het uiteindelijk tot 117 wedstrijden in het eerste elftal schopte. Daarin was hij 78 keer trefzeker en gaf hij twaalf assists.

In de jeugdopleiding speelde Kieft altijd al in de eerste elftallen van zijn leeftijdsklasse. Dat deed hem goed. “Wat je natuurlijk hebt, als je ergens goed in bent, dan heb je iets meer aanzien”, begint de voormalig voetballer in Casa di Beau. “Dat voel je ook. Dat gaf op voetbalgebied iets meer zelfvertrouwen.”

Daarbuiten bleef Kieft lang best onzeker. Hij vond het dan ook helemaal niks om op te scheppen over het feit dat hij voetballer was. “We kregen altijd een voetbaltas van Ajax”, blikt hij terug. “Zo’n hele grote tas en daar stond dan heel groot ‘AJAX’ op. Daar moest ik mee de tram in elke keer en dat vond ik echt vreselijk. ‘Speel jij bij Ajax of zo’, gingen ze dan zeggen. Dat vond ik niet fijn.”