Ajax ontvangt volgende dreun in prille Champions League-seizoen

Ajax-supporters uit bij FC Volendam
Foto: © Imago
Maurice Mazenier
19 september 2025, 09:59

Een flinke tegenvaller voor Ajax: de club mag op 30 september namelijk geen fans meenemen naar het uitduel met Olympique Marseille in de Champions League. Dat meldt De Telegraaf. Als gevolg van dit besluit heeft ook het bestuur van de Amsterdammers besloten om niet af te reizen naar Frankrijk.

Ajax startte afgelopen week het Champions League-seizoen met een thuiswedstrijd tegen Internazionale. In de eigen Johan Cruijff ArenA ging de ploeg van trainer John Heitinga met 0-2 onderuit tegen de Italianen door twee treffers van Marcus Thuram. Op 30 september vervolgt de club zijn weg in de competitiefase van het miljardenbal met een uitwedstrijd tegen Olympique Marseille, maar hierbij zal Ajax het moeten doen zonder de steun van de eigen achterban.

"De autoriteiten van Marseille geven vanwege de openbare orde en veiligheid het advies om geen supporters van Ajax in de stad toe te laten en derhalve ook niet in het stadion. Ajax maakte eerder al bezwaar tegen het dreigende besluit, maar dat heeft geen baat gehad", schrijft De Telegraaf. Twee jaar geleden stonden Ajax en Olympique Marseille in de Europa League (4-3) ook al tegenover elkaar en destijds waren er ook geen supporters van Ajax welkom in de Franse stad.

Ome Barend
455 Reacties
19 Dagen lid
499 Likes
Ome Barend
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ik begrijp het wel, helaas loopt het te vaak uit de hand als Ajax ergens moet voetballen.

Hurricane.
333 Reacties
408 Dagen lid
2.340 Likes
Hurricane.
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Ome Barend Niet alleen bij uitwedstrijden. Bij thuiswedstrijden kunnen ze er ookwat van zoals tegen Maccabi Tel Aviv.

Lil Smurf
21 Reacties
9 Dagen lid
34 Likes
Lil Smurf
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

@Ome Barend, niet alleen bij ajax maar toe maar.

Lil Smurf
21 Reacties
9 Dagen lid
34 Likes
Lil Smurf
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

@Ome Barend, Gelukkig kunnen Feyenoord fans zich zo goed gedragen in Italië.

Hahahahahaha en jullie dan
1.053 Reacties
810 Dagen lid
7.068 Likes
Hahahahahaha en jullie dan
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@Ome Barend hé kc Calimero hier ff spiegeltje kopen hier of is jou clupje zo lief in binnen en buitenland gezien de boetes de afgelopen jaren van de uefa hahahaha

Hahahahahaha en jullie dan
1.053 Reacties
810 Dagen lid
7.068 Likes
Hahahahahaha en jullie dan
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Hurricane. Pietje oude koeien is er ook weer merk ik

Arena
753 Reacties
39 Dagen lid
1.973 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 4
    + 1
avatar

Was te verwachten. Dit gaat ook steeds vaker voorkomen in Europa dat aanhang niet meer wordt toegelaten. Eén van de grootste aanleidingen hiervoor zijn wedstrijden als Feyenoord -Roma in 2014 (waarbij de fontein vernield werd door Feyenoorders, schade rond de 3 ton), Roma - Liverpool in 2017 meen ik was ook een vreselijke toestand, en iedereen weet nog wel de ramp in het Heyselstadion in 1985 met Liverpoolaanhangers tegen Juventusaanhangers dat volledig uit de hand liep met 39 doden.

ERIMIR
3.563 Reacties
439 Dagen lid
37.888 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

Daar hebben we nou aan te danken dat er geen uitsupporters mogen komen. Maakt verder niet uit, Ajax zal toch het op eigen kracht moeten doen en een resultaat proberen te halen.

FCJel
506 Reacties
776 Dagen lid
4.709 Likes
FCJel
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Arena inderdaad ja, een compleet andere club laat de supporters van nog een compleet andere club in een compleet ander land niet komen, 11 jaar na dato👍🏼 goed verhaal!

Flamingo
283 Reacties
771 Dagen lid
2.019 Likes
Flamingo
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@ERIMIR typ voor de grap eens in bij google : "misdragen Ajax supporters zich in Europa". Net gedaan. Alvast een tip, schrik niet.

Flamingo
283 Reacties
771 Dagen lid
2.019 Likes
Flamingo
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@ERIMIR zijn geen haar beter dan andere supporters van overige Nederlandse clubs.

ERIMIR
3.563 Reacties
439 Dagen lid
37.888 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Flamingo, misschien moet je ook hetzelfde googlen over de feyenoordsupporters en deze bij sommige feyenoorders onder hun neus wrijven.

Arena
753 Reacties
39 Dagen lid
1.973 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Zeker een goed verhaal. Het is namelijk een optelsom, maar dat snap jij blijkbaar niet. Er is steeds meer een gedachtengang om het geweld en de vernielzuchtigheid van aanhangers van clubs een halt toe te roepen. onder andere door de 3 voorbeelden die ik gaf. Dat heeft niks met "11 jaar na dato" te maken maar met het voortschrijdend inzicht dat het eens afgelopen moet zijn en er daardoor vaker wordt gespeeld zonder aanhang van de bezoekende club.

Flamingo
283 Reacties
771 Dagen lid
2.019 Likes
Flamingo
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@ERIMIR klopt, daarom schrijf ik ook nog dat Ajax supporters geen haar beter zijn dan overige clubs in Nederland. Maar reageer gewoon op het feit dat je zegt dat jullie het daar aan te danken hebben (misdragingen van onder andere Feyenoord supporters). Deze vind ik persoonlijk wat kortzichtig aangezien Ajax supporters dus ook geen haar beter zijn.

Flamingo
283 Reacties
771 Dagen lid
2.019 Likes
Flamingo
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Arena ik ga helemaal met je mee dat het een optelsom is, maar vergeet dan in je verhaal niet te vermelden dat de ME vorig jaar nog moest ingrijpen in het buitenland omtrent Ajax supporters. In Letland misdragingen, Praag, Duitsland (Dortmund uit), kan nog wel even doorgaan met het lijstje.

ERIMIR
3.563 Reacties
439 Dagen lid
37.888 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Flamingo, sommige Ajax-supporters misdragen zich soms ook. Daar hebben we het allemaal aan te danken, aan alle supporters van welke club dan ook die zich misdragen.

Flamingo
283 Reacties
771 Dagen lid
2.019 Likes
Flamingo
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@ERIMIR klopt, als iedereen zich zou gedragen had je dit geouwehoer niet gehad.

Arena
753 Reacties
39 Dagen lid
1.973 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Flamingo: zoals Feyenoorders zich maar al te graag uitlaten over Ajax zijn er ook Ajacieden die wel eens wat zeggen over jouw club. En realistisch gezien gebeurd dat vanuit de aanhang van jouw club behoorlijk méér.

Neefje Barry
139 Reacties
6 Dagen lid
72 Likes
Neefje Barry
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Tja, de ajax supporters hebben zich de afgelopen jaren natuurlijk ook niet van hun beste kant laten zien. Niet in stadions, niet in steden, niet in het café, niet bij jeugdwedstrijden en overigens ook niet op deze website. Er is overigens door de burgemeester van Amsterdam eens onderzoek gedaan naar verstandelijke beperkingen binnen amsterdam. Daaruit bleek dat 1 op de 8 amsterdammers verstandelijk beperkt is. Dat is echt een hoop. Snap dat andere clubs en steden nu het zekere voor het onzekere nemen. Door dit soort mensen speel je uiteindelijk alleen nog maar wedstrijden voor het thuispubliek.

ERIMIR
3.563 Reacties
439 Dagen lid
37.888 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Sommige feyenoorders hebben hier ook een verstandelijke beperking gelet op de reacties.

Mike
Erkende gebruiker! Meer info
488 Reacties
1.088 Dagen lid
4.835 Likes
Mike
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Belachelijk. Ik weet dat mijn club supporters heeft die qua intellect niet onderdoen van een naaktslak en zich ook alleen op een fysiek aggressieve manier weten te uiten, en zo heeft Ajax ze ook. En Marseille en .. elke club. Dat zou geen reden om feitelijk aan competitie vervalsing te doen. Of nergens, in geen enkele wedstrijd, of overal. Dit selectieve is absurd.

Quarlon
749 Reacties
1.088 Dagen lid
3.481 Likes
Quarlon
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Van dit soort berichtjes kijk ik niet meer op. Triest genoeg. Om het nu ‘een dreun’ te noemen zoals fcupdate doet gaat misschien wat ver

Hahahahahaha en jullie dan
1.053 Reacties
810 Dagen lid
7.068 Likes
Hahahahahaha en jullie dan
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Quarlon en oud nieuws blijven herhalen zijn ze hier ook heel goed in vooral als het om Ajax gaat de fcajaxafzeiksite kunnen ze het beter noemen hier

Willemklein1950
93 Reacties
568 Dagen lid
1.011 Likes
Willemklein1950
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Wijze raad aan alle gebruikers, wordt eens volwassen in jullie commentaren. Altijd maar je gelijk willen halen is kleutergedrag. Ga nou eens op een normale manier met elkaar in discussie, denk dat het een stuk leuker wordt. Inhoudelijk met elkaar discusieëren is toch veel leuker dan elkaar steeds maar af te fakkelen. Bedenk ook dat wij ook niet zonder gezonde rivaliteit kunnen. Mvg Willem Klein

Arena
753 Reacties
39 Dagen lid
1.973 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Gezonde rivaliteit bestaat hier niet.

Marseille - Ajax

Olympique Marseille
21:00
Ajax
Wordt gespeeld op 30 sep. 2025
Competitie: UEFA Champions League
Seizoen: 2025/2026

