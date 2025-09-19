Ajax ontvangt volgende dreun in prille Champions League-seizoen

Een flinke tegenvaller voor Ajax: de club mag op 30 september namelijk geen fans meenemen naar het uitduel met Olympique Marseille in de Champions League. Dat meldt De Telegraaf. Als gevolg van dit besluit heeft ook het bestuur van de Amsterdammers besloten om niet af te reizen naar Frankrijk.
Ajax startte afgelopen week het Champions League-seizoen met een thuiswedstrijd tegen Internazionale. In de eigen Johan Cruijff ArenA ging de ploeg van trainer John Heitinga met 0-2 onderuit tegen de Italianen door twee treffers van Marcus Thuram. Op 30 september vervolgt de club zijn weg in de competitiefase van het miljardenbal met een uitwedstrijd tegen Olympique Marseille, maar hierbij zal Ajax het moeten doen zonder de steun van de eigen achterban.
"De autoriteiten van Marseille geven vanwege de openbare orde en veiligheid het advies om geen supporters van Ajax in de stad toe te laten en derhalve ook niet in het stadion. Ajax maakte eerder al bezwaar tegen het dreigende besluit, maar dat heeft geen baat gehad", schrijft De Telegraaf. Twee jaar geleden stonden Ajax en Olympique Marseille in de Europa League (4-3) ook al tegenover elkaar en destijds waren er ook geen supporters van Ajax welkom in de Franse stad.
Was te verwachten. Dit gaat ook steeds vaker voorkomen in Europa dat aanhang niet meer wordt toegelaten. Eén van de grootste aanleidingen hiervoor zijn wedstrijden als Feyenoord -Roma in 2014 (waarbij de fontein vernield werd door Feyenoorders, schade rond de 3 ton), Roma - Liverpool in 2017 meen ik was ook een vreselijke toestand, en iedereen weet nog wel de ramp in het Heyselstadion in 1985 met Liverpoolaanhangers tegen Juventusaanhangers dat volledig uit de hand liep met 39 doden.
Zeker een goed verhaal. Het is namelijk een optelsom, maar dat snap jij blijkbaar niet. Er is steeds meer een gedachtengang om het geweld en de vernielzuchtigheid van aanhangers van clubs een halt toe te roepen. onder andere door de 3 voorbeelden die ik gaf. Dat heeft niks met "11 jaar na dato" te maken maar met het voortschrijdend inzicht dat het eens afgelopen moet zijn en er daardoor vaker wordt gespeeld zonder aanhang van de bezoekende club.
@ERIMIR klopt, daarom schrijf ik ook nog dat Ajax supporters geen haar beter zijn dan overige clubs in Nederland. Maar reageer gewoon op het feit dat je zegt dat jullie het daar aan te danken hebben (misdragingen van onder andere Feyenoord supporters). Deze vind ik persoonlijk wat kortzichtig aangezien Ajax supporters dus ook geen haar beter zijn.
@Arena ik ga helemaal met je mee dat het een optelsom is, maar vergeet dan in je verhaal niet te vermelden dat de ME vorig jaar nog moest ingrijpen in het buitenland omtrent Ajax supporters. In Letland misdragingen, Praag, Duitsland (Dortmund uit), kan nog wel even doorgaan met het lijstje.
Tja, de ajax supporters hebben zich de afgelopen jaren natuurlijk ook niet van hun beste kant laten zien. Niet in stadions, niet in steden, niet in het café, niet bij jeugdwedstrijden en overigens ook niet op deze website. Er is overigens door de burgemeester van Amsterdam eens onderzoek gedaan naar verstandelijke beperkingen binnen amsterdam. Daaruit bleek dat 1 op de 8 amsterdammers verstandelijk beperkt is. Dat is echt een hoop. Snap dat andere clubs en steden nu het zekere voor het onzekere nemen. Door dit soort mensen speel je uiteindelijk alleen nog maar wedstrijden voor het thuispubliek.
Belachelijk. Ik weet dat mijn club supporters heeft die qua intellect niet onderdoen van een naaktslak en zich ook alleen op een fysiek aggressieve manier weten te uiten, en zo heeft Ajax ze ook. En Marseille en .. elke club. Dat zou geen reden om feitelijk aan competitie vervalsing te doen. Of nergens, in geen enkele wedstrijd, of overal. Dit selectieve is absurd.
Wijze raad aan alle gebruikers, wordt eens volwassen in jullie commentaren. Altijd maar je gelijk willen halen is kleutergedrag. Ga nou eens op een normale manier met elkaar in discussie, denk dat het een stuk leuker wordt. Inhoudelijk met elkaar discusieëren is toch veel leuker dan elkaar steeds maar af te fakkelen. Bedenk ook dat wij ook niet zonder gezonde rivaliteit kunnen. Mvg Willem Klein
