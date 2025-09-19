Ajax ontvangt volgende dreun in prille Champions League-seizoen

Een flinke tegenvaller voor Ajax: de club mag op 30 september namelijk geen fans meenemen naar het uitduel met Olympique Marseille in de Champions League. Dat meldt De Telegraaf. Als gevolg van dit besluit heeft ook het bestuur van de Amsterdammers besloten om niet af te reizen naar Frankrijk.

Ajax startte afgelopen week het Champions League-seizoen met een thuiswedstrijd tegen Internazionale. In de eigen Johan Cruijff ArenA ging de ploeg van trainer John Heitinga met 0-2 onderuit tegen de Italianen door twee treffers van Marcus Thuram. Op 30 september vervolgt de club zijn weg in de competitiefase van het miljardenbal met een uitwedstrijd tegen Olympique Marseille, maar hierbij zal Ajax het moeten doen zonder de steun van de eigen achterban.

Artikel gaat verder onder video

"De autoriteiten van Marseille geven vanwege de openbare orde en veiligheid het advies om geen supporters van Ajax in de stad toe te laten en derhalve ook niet in het stadion. Ajax maakte eerder al bezwaar tegen het dreigende besluit, maar dat heeft geen baat gehad", schrijft De Telegraaf. Twee jaar geleden stonden Ajax en Olympique Marseille in de Europa League (4-3) ook al tegenover elkaar en destijds waren er ook geen supporters van Ajax welkom in de Franse stad.