Valentijn Driessen haalt keihard uit: 'Dat is de lamme tegen de blinde'

Valentijn Driessen heeft geen goed woord over voor de prestaties van Ajax en PSV in de Champions League. In de ogen van de chef voetbal van De Telegraaf wordt de onderlinge topper in de Eredivisie tussen beide ploegen van aanstaande zondag dan ook een wedstrijd tussen 'de lamme en de blinde is'.

PSV ging dinsdagavond in eigen huis teleurstellend met 1-3 onderuit tegen het Belgische Union Sint-Gillis, terwijl Ajax woensdagavond met 0-2 opzij gezet werd in de eigen Johan Cruijff ArenA door het Italiaanse Internazionale. Beide doelpunten van de Nerazzurri kwamen uit een corner die werd binnengeknikt door Marcus Thuram. Volgens Driessen mag Ajax dan ook blij zijn dat PSV kopspecialist Luuk de Jong niet meer onder contract heeft staan. Andersom stelt de journalist dat PSV blij mag zijn dat Ajax geen 'doelgerichte, dynamische spelbepaler' als Anouar Ait El Hadj of 'powerhouses' als Kevin Rodriguez, Promise David of Ousseynou Niang heeft rondlopen in de aanval om 'de kinderlijke fouten van Ricardo Pepi af te straffen'.

Artikel gaat verder onder video

"Wie PSV - Ajax van zondag in het perspectief zet van de Champions League-prestaties en -resultaten tegen de Belgische kampioen Union en de nummer 3 op de Europese clubranglijst Internazionale, kan niet anders constateren dan dat de Eredivisie-topper de lamme tegen de blinde is", aldus een kritische Driessen in zijn column voor De Telegraaf. "En dan werd de huidige koploper Feyenoord al eerder kansloos uitgeschakeld door het middelmatige Turkse Fenerbahçe. Zo bezien is de Champions Leauge een harde reality check voor de Eredivisie.

Driessen spot grote knulligheid bij Ajax

Driessen constateerde dat Ajax 'verschrikkelijk z'n best' deed, maar dat Internazionale op zestig procent simpel wist te winnen. Beide goals vielen uit een corner, iets wat geen thema mocht worden van Heitinga. "Maar dat is het natuurlijk wel en dat zal het zeker in de trainerskamer moeten zijn. Bij iedere corner of vrije trap vliegen twee assistenten naar de zijlijn en toch is de organisatie niet op orde. Zij grepen niet in na de eerste mislukking. Het getuigde trouwens van grote knulligheid dat invaller Raul Moro niet wist welke positie hij moet innemen", gaat hij verder.

'Ontluikende crisis' bij PSV

Waar Ajax een afstraffing ontkwam door het mededogen van het zakelijke Internazionale, daar hoeven de Amsterdammers niet als geslagen honden naar Eindhoven, zo stelt Driessen. De chef voetbal spreekt namelijk over een 'ontluikende crisis' bij PSV. De Eindhovenaren verloren twee van de laatste drie wedstrijden en kregen daarin acht tegentreffers. "Het labiele PSV is het slechtst spelende PSV sinds de komst van Bosz. Het voetbalt nog minder dan tijdens de inzinking dit voorjaar", aldus Driessen, die aanhaalt dat de afwezigheid van Malik Tillman in beide periodes geen toeval is. "In Eindhoven gaan ze zwaar gebukt onder zijn achtergelaten erfenis."

Hoewel PSV en Ajax volgens Driessen niet te zoeken hebben in de Champions League, en hoogstwaarschijnlijk de competitiefase niet gaan overleven, sluit hij niet uit dat de topper zondag een hoge amusementswaarde biedt. "Maar dan vooral vanwege het te verwachten foutenfestival, niet door het hoge kwaliteitsniveau beide teams", besluit hij.